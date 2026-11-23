China's Ghost Car Video: सोचिए, आप रात में अपनी कार को बेसमेंट में पार्क करके उपर अपने फ्लैट में चले जाएं और सुबह पता चले कि आपकी कार पूरी रात पार्किंग की जगह तलाशती रही. वह भी एक-दो बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार. चीन से ऐसा ही एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यहां एक इलेक्ट्रिक कार बिना ड्राइवर के पूरी रात अंडरग्राउंड पार्किंग में आगे-पीछे होती रही.

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जब कार के मालिक ने सुबह उठकर अपने इस इलेक्ट्रिक कार की हिस्ट्री चेक की तो उसके होश उड़ गए. पता चला कि गाड़ी का ऑटोमैटिक पार्किंग फीचर रात भर में 868 बार एक्टिव हुआ था. इस घटना का CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस कार को 'घोस्ट कार' कह रहे हैं.

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए CCTV फुटेज में एक इलेक्ट्रिक कार बिना किसी ड्राइवर के पार्किंग में इधर-उधर घूमती दिखाई दे रही है. कार कभी पीछे जाती है, तो कभी आगे बढ़कर दोबारा पार्क होने की कोशिश करती है. बताया जा रहा है कि यह सिलसिला आधी रात से लेकर सुबह होने तक चलता रहा. इस दौरान पार्किंग में मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड भी कार की इस अजीब हरकत को देखता रहा.



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इस तरह की कई अन्य घटनाओं के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें अलग-अलग इलेक्ट्रिक कारें बार-बार पार्किंग करने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं. एक वीडियो में तो Avatr 06 और Avatr 12 एक साथ बिल्कुल एक जैसी हरकत करती नजर आती हैं. सुबह करीब 6 बजे दोनों कारें एक साथ पार्किंग के लिए आगे-पीछे होती दिखाई देती हैं. इन वीडियो ने ऑटो टेक्नोलॉजी और सेल्फ पार्किंग फीचर को लेकर नई बहस छेड़ दी है.





Nachts allein im Parkhaus. Selbstfahrendes E-Auto versucht 868 Mal einzuparken. In einem Parkhaus China macht sich ein Auto ohne Fahrer mitten in der Nacht selbstständig. Wie von Geisterhand versucht der Wagen, eine Parklücke zu finden - und hat dabei einige Schwierigkeiten. https://t.co/DI1h02IoKM — Ramses III 🇱🇮 (@RAMSESderDritte) November 19, 2026

क्या है असल वजह?

चीन की प्रमुख ऑटोमोबाइल वेबसाइट कार न्यूज चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वीडियो Huawei की 'क्वाकन इंटेलिजेंट ड्राइविंग ओपन' कम्प्टीशन के दौरान सामने आया है. यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 तक आयोजित की गई थी. इसमें 8 अलग-अलग कैटेगरी में 1.90 लाख से ज्यादा कार मालिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

इस प्रतियोगिता में Parking Elite नाम की एक कैटेगरी भी थी. इसमें कारों के असिस्टेड पार्किंग फीचर्स के इस्तेमाल और उनके सक्सेस के आधार पर प्रतिभागियों की रैंकिंग तय की गई. इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट (APA), रिमोट पार्किंग असिस्ट (RPA), एक्जिट-एंड-पार्क असिस्ट (EPA) और पार्किंग में रास्ता तलाशने वाली तकनीक शामिल थी. बताया जा रहा है कि, इस कम्पटीशन में टॉप 100 प्रतिभागियों को Huawei Points दिए जाने थे.



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हालांकि, प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की एक्टीविटीज को ही स्कोर में शामिल किया जाना था. ऐसे में आधी रात से सुबह तक कारों के बार-बार पार्किंग करने की कोशिश करने से उन्हें कोई एक्स्ट्रा प्वाइंट्स नहीं मिलने वाले थे. यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कारें पूरी रात पार्किंग के लिए कोशिश क्यों करती रहीं.

आखिर क्यों 868 बार पार्किंग करने लगी कार?

इस घटना के पीछे फिलहाल तीन संभावित वजहें मानी जा रही हैं. पहली संभावना यह है कि कार मालिक ने स्मार्टफोन ऐप के जरिए कार को पार्किंग की जगह से बाहर निकालने और फिर दोबारा पार्क करने की कोशिश की हो. दूसरी वजह पार्किंग एरिया में कम लाइट या पार्किंग की जगह को मार्क करने वाली लाइनों का फीका पड़ना हो सकता है. ऐसी स्थिति में कार का सिस्टम पार्किंग की सही जगह नहीं पहचान पाता है और बार-बार कोशिश करता है.

तीसरी और सबसे अहम संभावना सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की है. हो सकता है कि किसी तकनीकी खराबी के कारण कार का ऑटोमैटिक पार्किंग सिस्टम लगातार एक्टिव हो गया हो. हालांकि, केवल CCTV फुटेज देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कार में कोई तकनीकी खराबी थी या नहीं. इसके लिए कार के सिस्टम लॉग और उसकी पूरी एक्टिविटी हिस्ट्री की जांच की जानी जरूरी है.

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Huawei की तकनीक से लैस हैं ये कारें

रिपोर्ट के मुताबिक, इन वीडियो में दिखाई देने वाली कारों में Avatr 06, Avatr 11, Avatr 12 और Huajing S शामिल हैं. ये सभी कारें हुवावे के Qiankun इंटेलिजेंट ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस हैं. हुवावे का ADS 3.2 सिस्टम पार्किंग गैराज में कार को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में मदद करता है. इसके अलावा कंपनी का वैलेट पार्किंग ड्र्राइवर (VPD) फीचर स्मार्टफोन के जरिए कार को रिमोट से पार्किंग करने या पार्किंग की जगह से बाहर निकालने की सुविधा देता है. कंपनी पहले भी रिमोट पार्किंग और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर ऑटोमैटिक पार्किंग टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश कर चुकी है.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि चीन की इस 'घोस्ट कार' के साथ कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी हुई थी या फिर पार्किंग सिस्टम किसी वजह से बार-बार एक्टिव हो रहा था. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कारों में तकनीक इतनी एडवांस हो रही है, तो क्या उन पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना सही है. ऐसे मामले किसी बड़े हादसे को भी जन्म दे सकते हैं.

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