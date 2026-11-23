अमेरिका में हवाई यात्रा करने वालों के लिए नवंबर का महीना टेक्निकल लोचा वाला रहा है. पहले सरकारी एजेंसी FAA के संचार नेटवर्क में खराबी आई, फिर United Airlines का सिस्टम ठप हुआ और अब Delta Air Lines को अपने ऑटोमेशन सिस्टम की गड़बड़ी से जूझना पड़ा. इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जिस देश की तकनीक पूरी दुनिया में सबसे आगे मानी जाती है, वहां हजारों उड़ानों का संचालन कुछ कंप्यूटर और नेटवर्क की खराबी से कैसे प्रभावित हो सकता है?

और पढ़ें

इसकी वजह सिर्फ पुराना सॉफ्टवेयर नहीं है. इसके पीछे दशकों से टलता आ रहा तकनीकी बदलाव, अलग-अलग सिस्टम पर डिपेंडेंसी, कर्मचारियों की कमी और तेजी से बढ़ता हवाई ट्रैफिक भी है. अब इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद लेने की तैयारी है. लेकिन क्या AI इस समस्या का समाधान बन सकता है या इससे नई चुनौतियां भी पैदा होंगी?

10 दिनों में तीन बड़ी तकनीकी गड़बड़ियां, हजारों उड़ानों पर असर

इस कहानी को समझने के लिए नवंबर में हुई तीन घटनाओं पर नजर डालना जरूरी है. 13 नवंबर को अमेरिका की Federal Aviation Administration यानी FAA के संचार नेटवर्क में तकनीकी समस्या आई. हालात ऐसे बने कि एजेंसी को देशभर में उड़ानों पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी. यह रोक करीब 4 घंटे 45 मिनट तक रही. FAA के मुताबिक, उस दिन करीब 12,462 उड़ानें रद्द हुईं. इनमें से सभी उड़ानों के रद्द होने की वजह सीधे ग्राउंड स्टॉप नहीं थी, लेकिन इस घटना ने पूरे हवाई नेटवर्क पर बड़ा असर डाला.

Advertisement

इसके तीन दिन बाद 16 नवंबर को यूनाइटेड एयरलाइन्स के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी सामने आई. इस वजह से एयरलाइन को कुछ उड़ानों के रवाना होने में देरी करनी पड़ी. AP की रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्टम करीब एक घंटे 40 मिनट तक प्रभावित रहा. पायलटों ने जिस सिस्टम में परेशानी बताई, उसका इस्तेमाल विमान के वजन से जुड़ी काउंटिंग में होता है. यूनाइटेड ने यह क्लियर नहीं किया कि गड़बड़ी किस सिस्टम में थी. कंपनी ने कहा कि हवा में मौजूद विमानों और United Express की क्षेत्रीय उड़ानों पर इसका असर नहीं पड़ा. इस घटना में साइबर हमले का कोई संकेत भी सामने नहीं आया.

इसके बाद 22 नवंबर को डेल्टा एयर लाइन्स के ऑटोमेशन सिस्टम में खराबी आई. यह सिस्टम उड़ान से पहले विमान के वजन और संतुलन की गणना करता है. इसके काम न करने पर कर्मचारियों को कुछ प्रक्रियाएं हाथ से पूरी करनी पड़ीं. Atlanta के बड़े एयरपोर्ट पर डेल्टा की उड़ानों के लिए कुछ समय तक ग्राउंड डिले भी लागू हुआ.

FlightAware के आंकड़ों के मुताबिक, रविवार शाम तक डेल्टा की करीब 2,000 उड़ानें देरी से चल रही थीं और लगभग 3 फीसदी उड़ानें रद्द हुईं. डेल्टा ने बताया कि FlightAware पर दर्ज देरी और रद्द उड़ानों में से करीब 70 फीसदी का संबंध इसी सिस्टम की खराबी से था. बाकी पर खराब मौसम और अन्य एयर ट्रैफिक प्रतिबंधों का असर था.

Advertisement

इन तीनों घटनाओं को एक ही खराबी का नतीजा मानना गलत होगा. FAA की समस्या सरकारी संचार नेटवर्क में थी, United का मामला एयरलाइन के अपने सिस्टम से जुड़ा था और डेल्टा की परेशानी विमान के वजन और संतुलन की गणना करने वाले ऑटोमेशन सिस्टम में आई. लेकिन तीनों घटनाएं एक ही बड़ी समस्या की ओर इशारा करती हैं: हवाई यात्रा का संचालन अब ऐसे डिजिटल सिस्टम पर निर्भर है, जिनमें छोटी सी गड़बड़ी भी बहुत बड़े नेटवर्क को प्रभावित कर सकती है.

अमेरिका की हवाई सिस्टम में अब भी चल रही है दशकों पुरानी तकनीक

अमेरिका का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम दुनिया के सबसे व्यस्त और जटिल हवाई नेटवर्क में से एक है. यहां हर दिन हजारों विमान उड़ान भरते हैं. इन विमानों को सुरक्षित दूरी पर रखना, मौसम की जानकारी देना, रास्ता तय करना और एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही संभालना एक बड़ी तकनीकी प्रक्रिया है.

इस काम के लिए FAA के पास कंप्यूटर, संचार नेटवर्क, रडार, सॉफ्टवेयर और डेटा सिस्टम का बड़ा ढांचा है. समस्या यह है कि इस ढांचे का एक हिस्सा काफी पुराना हो चुका है. कई सिस्टम ऐसे हैं जिन्हें बदलने की जरूरत लंबे समय से बताई जा रही है, लेकिन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है.

Advertisement

अमेरिका की सरकारी निगरानी संस्था Government Accountability Office यानी GAO ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि FAA के 138 एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में से 51 को टिकाऊ नहीं माना गया, जबकि 54 सिस्टम ऐसे थे जिनकी स्थिति भी चिंता का विषय थी. यानी कुल 138 में से 105 सिस्टम या तो पुराने पड़ चुके थे या भविष्य में उन्हें बनाए रखना मुश्किल हो सकता था.

रॉयटर्स की सितंबर 2026 की रिपोर्ट में बताया गया कि FAA के कुछ केंद्रों में दशकों पुराने कंप्यूटर और संचार सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है. कुछ जगहों पर पुराने उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स जुटाना भी मुश्किल हो रहा है. एक समस्या यह भी है कि अलग-अलग एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों के सिस्टम हमेशा आसानी से एक-दूसरे से जुड़कर काम नहीं करते. ऐसे में किसी एक नेटवर्क या उपकरण में गड़बड़ी होने पर उसका असर दूसरे केंद्रों तक पहुंच सकता है.

यह परेशानी नई नहीं है. जनवरी 2023 में FAA के NOTAM सिस्टम में खराबी आई थी. यह सिस्टम पायलटों को उड़ान से जुड़ी जरूरी सूचनाएं देता है. उस समय अमेरिका में सभी उड़ानों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था. इस घटना के बाद भी सिस्टम को आधुनिक बनाने की जरूरत पर सवाल उठे थे. सितंबर 2025 में भी संचार नेटवर्क की समस्या के कारण Dallas क्षेत्र के एयरपोर्ट पर हजारों उड़ानों में देरी हुई थी.

Advertisement

एक कंप्यूटर खराब हो तो हजारों यात्रियों की यात्रा क्यों बिगड़ जाती है?

सवाल यह है कि किसी एक सिस्टम के खराब होने से इतनी बड़ी परेशानी कैसे पैदा हो जाती है? इसका जवाब हवाई यात्रा के आपस में जुड़े सिस्टम में छिपा है.

मान लीजिए, किसी विमान को एक शहर से दूसरे शहर जाना है. उड़ान से पहले एयरलाइन को यात्रियों की संख्या, सामान, ईंधन और विमान के कुल वजन की जानकारी चाहिए. इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि विमान का वजन और बैलेंस सुरक्षित सीमा में है या नहीं. विमान में वजन कहां रखा गया है, यह भी महत्वपूर्ण होता है. अगर यह जानकारी सही नहीं होगी तो उड़ान की सुरक्षा और विमान के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है.

इसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह पता होना चाहिए कि कौन सा विमान कहां है, किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, किस दिशा में जा रहा है और दूसरे विमानों से उसकी दूरी कितनी है. मौसम, रनवे की स्थिति और हवाई रास्तों में बदलाव की जानकारी भी लगातार अपडेट करनी पड़ती है.

इनमें से किसी एक जरूरी सिस्टम में गड़बड़ी होने पर कर्मचारी अनुमान के आधार पर काम नहीं कर सकते. उन्हें सही जानकारी मिलने तक इंतजार करना पड़ता है या सुरक्षित मैनुअल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है. यही वजह है कि डेल्टा के सिस्टम में खराबी आने पर कर्मचारियों को कुछ गणनाएं हाथ से करनी पड़ीं. विमान का वजन और संतुलन सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए उड़ान में देरी करना जोखिम लेने से बेहतर है.

Advertisement

एक और मुश्किल यह है कि उड़ानों का शेड्यूल आपस में जुड़ा होता है. एक विमान देर से पहुंचता है तो उसकी अगली उड़ान भी प्रभावित हो सकती है. पायलट और क्रू के काम के घंटे तय होते हैं. एयरपोर्ट पर गेट, रनवे और दूसरे विमानों की उपलब्धता भी सीमित होती है. इसलिए एक छोटी तकनीकी समस्या कुछ ही घंटों में कई शहरों और हजारों यात्रियों तक पहुंच सकती है.

---- समाप्त ----