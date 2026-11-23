अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद में एक नया खुलासा किया है. अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी महिला एलिस हुआंग का चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) के एक अधिकारी से एक साल से ज्यादा समय तक संपर्क रहा. यह वही दौर था, जब एलिस का जेनसन हुआंग के साथ कथित अफेयर चल रहा था. अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि जेनसन हुआंग को चीन की खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया था.

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अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, एलिस हुआंग 2025 से इस साल तक तक MSS के एक अधिकारी के संपर्क में थी. इस दौरान वह जेनसन हुआंग के साथ रिश्ते में थी. एलिस के बिजनेस पार्टनर कांग वेई के भी इसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के सबूत अमेरिकी एजेंसियों को मिले हैं. कांग को एलिस अक्सर अपने पति के रूप में पेश करती थी.

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अमेरिकी एजेंसियां एलिस और कांग की दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय कंपनियों के नेटवर्क में भूमिका की भी जांच कर रही हैं. इनमें मेगास्पीड कंपनी शामिल है. इस नेटवर्क पर Nvidia के एडवांस AI चिप्स की खरीद और उन्हें चीन तक पहुंचाने के लिए तस्करी करने का शक है. कुछ चिप्स दक्षिण-पूर्व एशिया के डेटा सेंटरों में पहुंचे, जो अलीबाबा जैसी चीनी टेक कंपनियों को सेवाएं देते हैं.

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Nvidia चिप्स की तस्करी से जुड़ा मामला

अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में शिपिंग रिकॉर्ड समेत ऐसे सबूत होने की बात कही गई है, जो एलिस और कांग को कंपनियों के इस नेटवर्क से जोड़ते हैं. अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों से बचकर एडवांस Nvidia चिप्स चीन भेजे गए. इन चिप्स का इस्तेमाल चीन के AI मॉडल और सैन्य ठेकेदारों से जुड़े डेटा सेंटरों में होने की आशंका है.

अमेरिका की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम में रहे मैट पॉटिंगर ने कहा कि चिप्स की खरीद और तस्करी का यह नेटवर्क MSS के घोषित मिशन से मेल खाता है. चीन के सुरक्षा मंत्री चेन यिशिन ने अप्रैल में AI जैसी अहम तकनीकों तक चीन की पहुंच में आने वाली रुकावटों को दूर करने को एजेंसी के मिशन में शामिल किया था.

ट्रंप को दी गई थी खुफिया जानकारी

रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम दो बार एलिस के चीनी खुफिया एजेंसी से संपर्क और जेनसन हुआंग के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानकारी दी गई थी. हालांकि, ट्रंप ने इन चिंताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी. उन्होंने हाल ही में कहा कि Nvidia को जेनसन हुआंग को दोबारा CEO बनाने पर विचार करना चाहिए. कंपनी का बोर्ड इस संभावना को खारिज कर चुका है.

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जेनसन हुआंग ने शुरुआत में एलिस के साथ अपने रिश्ते को सामान्य कारोबारी संपर्क बताया था. हालांकि, बाद में उन्होंने अफेयर की बात स्वीकार की. इसी महीने उन्होंने Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया.

अमेरिकी संसद में भी उठे सवाल

CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन ने इस महीने वरिष्ठ सांसदों को जानकारी दी थी. यह बैठक मूल रूप से ईरान पर चर्चा के लिए थी, लेकिन Nvidia मामले को लेकर सांसदों ने सवाल उठाए. इसके बाद होने वाली एक और ब्रीफिंग टाल दी गई.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 30 मार्च को एक गोपनीय मेमो भी तैयार किया था, जिसमें एलिस के चीनी खुफिया एजेंसी से संबंधों का जिक्र था. अमेरिकी एजेंसियां अब भी यह पता लगाने में जुटी हैं कि एलिस और उसके सहयोगियों की चीनी खुफिया नेटवर्क में भूमिका कितनी बड़ी थी.

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