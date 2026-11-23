बॉलीवुड के एक्शन किंग अक्षय कुमार को दर्शकों को एंटरटेन करना बखूबी आता है. बड़े पर्दे से लेकर लाइव परफॉर्मेंस तक...अक्षय अपने स्वैग और डेयरडेविल अंदाज से फैंस का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में सितारों से सजे एक इवेंट में अक्षय कुमार ने अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस से स्टेज पर वाकई में आग लगा दी. अक्षय का अंदाज देखकर हर कोई उनकी वाहवाही करता रह गया.

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अक्षय की 'फायर' परफॉर्मेंस

दरअसल, बीते दिनों मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में आयोजित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' में अक्षय कुमार ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से जान डाल दी. अक्षय की परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस के दौरान खिलाड़ी कुमार अक्षय हाथ में तलवार थामे नजर आ रहे हैं, जबकि डांसर्स उनकी पैंट पर आग लगा देते हैं. 'केसरी रंग' पर डांस करते हुए अक्षय फुल जोश में दिखे. उनके अंदाज की फैंस वाहवाही करते थक नहीं रहे हैं.

THE KHILADI NEVER FAILS TO AMAZE! 🔥 #AkshayKumar Performing a THRILLING STUNT WITH FIRE at the Global Peace Honours 2026! 🔥✨ https://t.co/ZkdInCbV4H — Random Cine Mood (@RandomCineMood) November 21, 2026

अमृता फडणवीस संग अक्षय ने गाया गाना

अक्षय ने सिर्फ अपने डांस से ही रंग नहीं जमाया, बल्कि उन्होंने गाना गाकर भी लोगों को इंप्रेस किया. सोशल मीडिया पर अक्षय की पावरपैक्ड परफॉर्मेंस के वीडियो छाए हुए हैं. फैंस उनके मुरीद हो गए हैं. अक्षय कुमार संग अमृता फडणवीस ने भी देशभक्ति गाना गाया. वहीं, जिस समय अक्षय स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तभी भी अमृता फडणवीस वहीं सामने बैठी थीं.

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Akshay sir Energetic performance at global peace honours 🔥❤️ #akshaykumar https://t.co/lRIgu24FGs — AKSHAYKUMARNEWS 🇮🇳 (@Akkian_Gauravv) November 21, 2026

बता दें कि अक्षय कुमार इससे पहले भी कई मौकों पर लाइव परफॉर्मेंस में आग से जुड़े स्टंट कर चुके हैं. फिल्मों में भी अक्षय अपने ज्यादातर स्टंट खुद ही करते हैं. 59 की उम्र में अक्षय का ये अंदाज देखते ही बनता है.

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