राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़ा कस्बे में इन दिनों एक नई नवेली दुल्हन के शाही अंदाज में ससुराल पहुंचने की चर्चा है. यहां पूर्व अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी के बेटे निश्चय चौधरी अपनी पत्नी रुचि को हेलीकॉप्टर से लेकर घर पहुंचे.हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. हर कोई नई बहू की एक झलक पाने और इस खास पल को देखने के लिए उत्सुक नजर आया.

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नवदंपती का यह अंदाज कस्बे के लोगों के लिए किसी खास आयोजन से कम नहीं था. हेलीकॉप्टर को उतरते देखने के लिए आसपास के गांवों और इलाके से भी लोग पहुंचे. मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई और मालाखेड़ा में यह नजारा चर्चा का विषय बन गया.

जानकारी के मुताबिक, निश्चय चौधरी की शादी 21 नवंबर को डीग जिले के जनूथर निवासी रुचि के साथ हुई थी. शादी के अगले दिन यानी 22 नवंबर को नवदंपती हेलीकॉप्टर से मालाखेड़ा पहुंचे. उनके स्वागत के लिए कस्बे में खास इंतजाम किए गए थे.

लैंडिग के लिए तैयार किया गया अस्थाई हेलिपैड

हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए अस्थायी हेलीपैड भी तैयार किया गया था. जैसे ही हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा, वहां मौजूद लोगों की नजरें नवदंपती पर टिक गईं. परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और इस खास पल को यादगार बनाया.

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सुरक्षा और व्यवस्था के लिए तैनात रहे अधिकारी

कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी जरूरी व्यवस्थाएं की गई थीं. मौके पर पुलिस और चिकित्सा विभाग के साथ दूसरे विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी तैनात रहे. शिक्षाविद् मूलचंद चौधरी, कपूरचंद जाट, सुबह सिंह चौधरी और जगत सिंह चौधरी समेत परिवार के सदस्य और क्षेत्र के कई लोग स्वागत के लिए मौजूद रहे.

हेलीकॉप्टर से दुल्हन को ससुराल लाने का यह अनोखा अंदाज मालाखेड़ा में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा. शादी के बाद घर पहुंचने की यह खास शुरुआत अब पूरे इलाके में चर्चा बटोर रही है.

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