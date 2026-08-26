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Masala Makhana Recipe: शाम के नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं कुरकुरा मसाला मखाना, रेसिपी है आसान

Masala Makhana Recipe: अगर आपको शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाने का मन करता है लेकिन आप ज्यादा ऑयली स्नैक्स से बचना चाहते हैं तो मसाला मखाना ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाना बेहद आसान है और यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है.

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क्रिस्पी-टेस्टी मसाला मखाना (Photo-ITG)
क्रिस्पी-टेस्टी मसाला मखाना (Photo-ITG)

Masala Makhana Recipe: शाम के समय चाय के साथ कुछ हल्का-फुल्का और कुरकुरा खाने का मन अक्सर करता है. ऐसे में लोग अक्सर बिस्किट, नमकीन या तले-भुने स्नैक्स खा लेते हैं. लेकिन आप कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो मसाला मखाना बेहतर ऑप्शन है. मखाने को हल्का रोस्ट करके इसमें चटपटे मसाले मिलाए जाते हैं, जिससे यह बेहद क्रिस्पी और टेस्टी बन जाता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय या मेहनत नहीं लगती और यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है. तो अगर आप भी घर पर झटपट कुछ कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो मसाला मखाना की यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें. यह बाजार में मिलने वाले कई स्नैक्स के मुकाबले ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है और इसे बनाना भी बेहद आसान है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 कप मखाना
1-2 छोटे चम्मच घी या 1 छोटा चम्मच तेल
½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
½ छोटा चम्मच चाट मसाला
½ छोटा चम्मच काला नमक (ऑप्शनल)
स्वादानुसार नमक
½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर (ऑप्शनल)
1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर
¼ छोटा चम्मच गरम मसाला (ऑप्शनल)
थोड़ी-सी कसूरी मेथी (ऑप्शनल)

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मसाला मखाना बनाएं कैसे?

  1. मसाला मखाना बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गर्म करें और इसमें मखाने डाल दें. इन्हें धीमी से मध्यम आंच पर करीब 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें. जब मखाने अच्छी तरह कुरकुरे हो जाएं तो गैस बंद कर दें और उन्हें एक प्लेट में निकाल लें.
  2. अब उसी पैन में थोड़ा-सा घी या तेल डालकर गर्म करें. गैस धीमी रखें और इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा नमक डालें. मसालों को कुछ सेकेंड ही भूनें, ताकि वे जलें नहीं.
  3. इसके बाद भुने हुए मखाने पैन में डालें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं. कम गैस पर मखानों को चलाते रहें, ताकि मसाले हर मखाने पर अच्छी तरह कोट हो जाएं.
  4. आखिर में चाट मसाला और भुना जीरा पाउडर डालकर मिलाएं. आप चाहें तो इसमें थोड़ा गरम मसाला और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं. लगभग एक मिनट तक भूनने के बाद गैस बंद कर दें.
  5. आपका क्रिस्पी और मसालेदार मखाना तैयार है. इसे ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं और जब मन करे स्नैक के तौर पर खा सकते हैं.
---- समाप्त ----
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