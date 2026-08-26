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इस समय ब्रेकफास्ट और डिनर करने से मिल सकती है लंबी जिंदगी, जानें क्या टाइम है बेस्ट

नई रिसर्च में पाया गया है कि सुबह का पहला खाना और रात का आखिरी खाना खाने का समय मौत के रिस्क और जीवनकाल से जुड़ा हुआ है. यह स्टडी European Journal of Clinical Nutrition में पब्लिश हुई है.

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ब्रेकफास्ट और लंच का समय क्या होना चाहिए
ब्रेकफास्ट और लंच का समय क्या होना चाहिए

ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के समय का सीधा असर आपकी हेल्थ पर होता है. अगर सुबह का पहला खाना लेट खाते हैं तो इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. देर रात खाना भी मौत के खतरे को बढ़ा सकता है.अमेरिका में 31 हजार से ज्यादा लोगों पर हुई रिसर्च में सामने आया है कि दिन का पहला और आखिरी खाना खाने का समय किसी भी व्यक्ति की मौत के रिस्क और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जुड़ा हो सकता है. रिसर्च में खाने के सही समय के बारे में भी बताया गया है. 

यह स्टडी European Journal of Clinical Nutrition में पब्लिश हुई है. इसमें 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के 31,044 अमेरिकी लोगों के डेटा को शामिल किया गया है. वैज्ञानिकों ने 1999 से 2018 के बीच इन लोगों के खाने के समय की जानकारी ली और फिर उसे मौत से जुड़े रिकॉर्ड के साथ जोड़ा है..करीब 8.6 साल के फॉलो-अप के दौरान 7,129 लोगों की मौत दर्ज की गई. खासतौर पर सुबह देर से खाने और आधी रात के बाद तक खाने वालों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का रिस्क देखा गया है.

सुबह का खाना इस समय खाएं

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रिसर्च में सुबह 7 से 8 बजे के बीच पहला कैलोरी वाला खाने को सही बताया गया है. इसके मुकाबले सुबह 8 से 10 बजे के बीच पहला मील लेने वालों में किसी भी कारण से मौत का रिस्क 10% ज्यादा पाया गया. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच पहला खाना खाने वालों में यह रिस्क 19% तक पहुंच गया. 

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वहीं, जिन लोगों ने दोपहर 12 बजे के बाद दिन का पहला भोजन लिया, उनमें मौत का रिस्क 29% ज्यादा देखा गया था. आंकड़ों से पता चला कि ब्रेकफास्ट जितना देरी से करेंगे मौत का रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा. रिसर्च से यह पता चला कि 50 साल की उम्र में दोपहर के बाद पहला मील लेने वाले लोगों की औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 2.46 साल कम पाई गई थी. लेकिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच खाना खाने से यह नॉर्मल थी.

यह भी पढ़ें: एक दिन में इतने ड्राई फ्रूट्स खाने से कम हो सकता है हाई बीपी का खतरा, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

रात का खाना इस समय खाना बेस्ट

रिसर्च में पता चला कि जो लोग देर से या आधी रात के बाद खाना खाते हैं उनमें  मौत का खतरा 27% ज्यादा पाया गया. इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 2.35 साल कम थी. हालांकि, एक दिलचस्प बात यह रही कि शाम 7 बजे से पहले डिनर करने वालों में भी मौत का रिस्क 13% ज्यादा देखा गया. स्टडी में सबसे कम रिस्क करीब रात 8 बजे के आसपास आखिरी मील लेने वालों में पाया गया था. इससे पता चला कि शाम या रात का खाना 8 बजे के आसपास खा लेना चाहिए. 

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यह भी पढ़ें: अब AI बताएगा किस अस्पताल में खाली है बेड, बिहार में शुरू होगा 'स्मार्ट हेल्थ सिस्टम'

क्या देर से खाने से सच में उम्र कम हो जाती है?

यह स्टडी सिर्फ संबंध बताती है, यह साबित नहीं करती कि देर से नाश्ता या देर रात खाना सीधे उम्र कम कर देता है. खाने के समय के अलावा उम्र, धूम्रपान, एक्सरसाइज, डाइट, वजन, आय और पहले से मौजूद बीमारियां भी मौत के रिस्क को बढ़ा सकती है. अगर व्यक्ति सही समय पर खाना खाता भी है, लेकिन उसमें स्मोकिंग, शराब का सेवन ज्यादा करता है और खराब लाइफस्टाइल है तो फिर खाने के सही समय का खास फायदा नहीं मिलता है. 

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