पंचतत्व में विलीन हुए कुकू कोहली, बेटी ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, हुई इमोशनल

26 अगस्त को बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हो गया. 26 अगस्त को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता-अभिनेत्री शामिल हुए. सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर के अंतिम संस्कार के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं.एक वायरल वीडियो में कुकू कोहली की बेटी करिश्मा उनकी अर्थी को कंधा देते दिख रही हैं.

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करिश्मा ने उठाई पिता की अर्थी

फिल्ममेकर करिश्मा कोहली बुधवार को मुंबई में अपने पिता, फिल्ममेकर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में गम से भर गईं. करिश्मा कोहली ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए उन्हें आखिरी अलविदा कहा. करिश्मा अंतिम संस्कार के दौरान बेहद टूटी हुई लग रही थीं. उनका चेहरा देखकर बताया जा सकता है कि वो पिता को खोकर बेहद दर्द में हैं.

दूसरे वीडियो में अरुणा ईरानी बिलख-बिलखकर रोते दिखीं. उनके चेहरे का आंसू उनके गम को बखूबी बयां कर रहे हैं. दो लोग एक्ट्रेस को पकड़कर चलते दिखे. कुकू कोहली के बाद पूरा परिवार मुश्किल समय में एकसाथ खड़ा दिखाई दिया.

कुकू कोहली के अंतिम संस्कार से सामने आए दोनों वीडियोज ने हर किसी का दिल आंसुओं से भर दिया है. सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ फैन्स इमोशनल हो गए.

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एक फैन ने लिखा कि भगवान किसी भी बेटी को ऐसा दिन ना दिखाए. अन्य ने लिखा कि बेटी पिता की अर्थी को कंधा दे रही है, इससे बड़ा दुख क्या होगा. कई लोगों ने पिता को खोने का दर्द सिर्फ वही समझ सकती हैं. कई लोगों ने वीडियो में अलविदा फिल्ममेकर कहा. कुछ लोगों ने भावुक होकर फिल्ममेकर के परिवार को हिम्मतक दी.

बता दें कि कुकू कोहली ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी रीटा से उनकी दो बेटियां हैं, पूजा और करिश्मा. 1990 में उन्होंने अरुणा ईरानी से दूसरी शादी. दूसरी शादी से उन्हें कोई संतान नहीं है.

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