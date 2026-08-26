scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंचतत्व में विलीन हुए कुकू कोहली, बेटी ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, हुई इमोशनल

बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार मुंबई में 26 अगस्त को हुआ, जिसमें कई दिग्गज अभिनेता-अभिनेत्रियां शामिल हुईं. सोशल मीडिया पर उनके अंतिम संस्कार के भावुक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनकी बेटी करिश्मा कोहली उन्हें कंधा देते हुए दिख रही हैं.

Advertisement
X
पिता को खोकर टूटी बेटी (Photo: Screengrab)
पिता को खोकर टूटी बेटी (Photo: Screengrab)

26 अगस्त को बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हो गया. 26 अगस्त को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता-अभिनेत्री शामिल हुए. सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर के अंतिम संस्कार के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं.एक वायरल वीडियो में कुकू कोहली की बेटी करिश्मा उनकी अर्थी को कंधा देते दिख रही हैं. 

करिश्मा ने उठाई पिता की अर्थी
फिल्ममेकर करिश्मा कोहली बुधवार को मुंबई में अपने पिता, फिल्ममेकर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में गम से भर गईं. करिश्मा कोहली ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए उन्हें आखिरी अलविदा कहा. करिश्मा अंतिम संस्कार के दौरान बेहद टूटी हुई लग रही थीं. उनका चेहरा देखकर बताया जा सकता है कि वो पिता को खोकर बेहद दर्द में हैं.

दूसरे वीडियो में अरुणा ईरानी बिलख-बिलखकर रोते दिखीं. उनके चेहरे का आंसू उनके गम को बखूबी बयां कर रहे हैं. दो लोग एक्ट्रेस को पकड़कर चलते दिखे. कुकू कोहली के बाद पूरा परिवार मुश्किल समय में एकसाथ खड़ा दिखाई दिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

सम्बंधित ख़बरें

Kuku kohli
फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन
Ajay Devgn
बेटे संग त्र्यंबकेश्वर पहुंचे अजय, लिया महादेव का आशीर्वाद
mukesh khanna slams shah rukh khan ajay devgan
'शर्म आती है', विमल एड को लेकर SRK-अजय पर भड़के मुकेश खन्ना
विमल इलायची विज्ञापन पर घिरे शाहरुख खान. (Photo: PTI)
'बैन करना है करो, मेरी कमाई क्यों रोकना?' वायरल हुआ शाहरुख का बयान
sunny deol rejects pan masala ads
विमल एड केस में शाहरुख, अजय और टाइगर को FDA का नोटिस!

कुकू कोहली के अंतिम संस्कार से सामने आए दोनों वीडियोज ने हर किसी का दिल आंसुओं से भर दिया है. सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ फैन्स इमोशनल हो गए.

Advertisement

एक फैन ने लिखा कि भगवान किसी भी बेटी को ऐसा दिन ना दिखाए. अन्य ने लिखा कि बेटी पिता की अर्थी को कंधा दे रही है, इससे बड़ा दुख क्या होगा. कई लोगों ने पिता को खोने का दर्द सिर्फ वही समझ सकती हैं. कई लोगों ने वीडियो में अलविदा फिल्ममेकर कहा. कुछ लोगों ने भावुक होकर फिल्ममेकर के परिवार को हिम्मतक दी. 

बता दें कि कुकू कोहली ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी रीटा से उनकी दो बेटियां हैं, पूजा और करिश्मा. 1990 में उन्होंने अरुणा ईरानी से दूसरी शादी. दूसरी शादी से उन्हें कोई संतान नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    27वीं मंजिल से गिरकर PhD छात्र की मौत, न मिला सुसाइड नोट, न पता चली मौत की वजह |
    अमेरिका का वीजा चाहिए तो जान लें ये बदलाव, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट पर नया अपडेट |
    AI से बनाई नाबालिग की फेक न्यूड फोटो, वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 1.2 लाख रुपये, ढाई साल बाद खुला राज |
    IND vs SL: कैच हो तो ऐसा! शुभमन गिल ने मैदान पर किया करिश्मा? बल्लेबाज को भरोसा ही नहीं हुआ |
    कौन है स्नेहा राजगुरु जिन्होंने 29 साल में ले ली रिटायरमेंट? नौकरी छोड़ शुरू किया ये काम   |
    रसुवा में भीषण बाढ़ से 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स प्रभावित, 748 मेगावाट क्षमता पर असर |
    बायसेक्सुअल हैं आकांक्षा चमोला-तोड़ी 9 साल की शादी, बहू की सच्चाई जानकर चिल्लाए सास-ससुर? |
    कॉकरोच जनता पार्टी को तेजस्वी सूर्या की सलाह, सत्ता में कोई भी हो, मुद्दों पर स्वतंत्र रहें |
    'रिजेक्शन झेलें, बेचना सीखें', Zoho के श्रीधर वेंबू ने बताया सफल बिजनेसमैन बनने का सीक्रेट |
    पेंशन, पे-स्केल, डीए... पंजाब में 7 लाख सरकारी कर्मचारी कल करेंगे हड़ताल
    Advertisement