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27वीं मंजिल से गिरकर PhD छात्र की मौत, न मिला सुसाइड नोट, न पता चली मौत की वजह

गाजियाबाद की प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसायटी में मंगलवार देर शाम 23 साल के पीएचडी स्कॉलर वैभव सिंह की 27वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. वैभव राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला था और पिछले एक हफ्ते से अपनी बुआ और फूफा के घर रह रहा था. वह दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से पीएचडी कर रहा था. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

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पीएचडी स्कॉलर ने की खुदकुशी. (File Photo: ITG)
पीएचडी स्कॉलर ने की खुदकुशी. (File Photo: ITG)

गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसायटी में मंगलवार देर शाम एक पीएचडी स्कॉलर की 27वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. मृतक की पहचान 23 साल के वैभव सिंह के रूप में हुई है. घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की. 

पुलिस के अनुसार, वैभव सिंह मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला था. वह दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से पीएचडी कर रहा था. पिछले करीब एक सप्ताह से वह सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसायटी के सी-4 टावर में अपनी बुआ और फूफा के पास रह रहा था.

मंगलवार देर शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर वैभव टावर के यूजी फ्लोर पर लिफ्ट के सामने खुले क्षेत्र में मृत मिला. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह 27वीं मंजिल से नीचे गिरा था. इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही सोसायटी में मौजूद लोगों के बीच भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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बुआ और फूफा के घर रह रहा था युवक

पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. वैभव की मौत की वजह को लेकर उसके परिजन भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके. ऐसे में फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि आखिर किन परिस्थितियों में वह 27वीं मंजिल से नीचे गिरा.

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शुरुआती जांच में खुदकुशी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि, पुलिस ने अभी इसे आत्महत्या की पुष्टि नहीं की है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वैभव के साथ उस समय क्या हुआ था और वह 27वीं मंजिल तक किस वजह से गया था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना के बाद पुलिस ने वैभव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. देशबंधु कॉलेज से पीएचडी कर रहे वैभव की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह जांच के बाद ही सामने आएगा. पुलिस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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