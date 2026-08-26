8000mAh की बैटरी और डुअल चिप, Realme P4s भारत में लॉन्च, 3 हजार की छूट

Realme ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme P4s 5G है. कंपनी ने इसमें कई कमाल के फीचर्स को लॉन्च किया है, जिसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स, AMOLED डिस्प्ले, IP69 रेटिंग, 8000mAh बैटरी, 80W का चार्जर और वर्चुअल रैम के साथ मैक्सिमम 24GB तक का सपोर्ट मिलेगा.

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Realme P4s 5G को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है और इसकी शुरुआती कीमत 34,999 रुपये है. शुरुआती वेरिएंट में 8GB Ram और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है.

Realme P4s 5G के सेकेंड वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है, जिसमें 8GB + 256GB स्टोरेज मिलती है. वहीं टॉप एंड वेरिएंट में 12GB + 256GB स्टोरेज मिलती है और इसकी कीमत 41,999 रुपये है. तीनों वेरिएंट पर बैंक ऑफर के तहत और कुछ शर्तों के साथ 3 हजार रुपये का कैशबैक मिलेगा.

Realme P4s 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Realme P4s 5G में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें मैक्सिमम 6500Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. साथ ही इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. कंपनी ने स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए AGC DT star D+ प्रोटेक्शन दी गई है.

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Realme P4s 5G का प्रोसेसर

Realme P4s 5G में MediaTek Dimensity 7400 Ultra 4nm चिपसेट का यूज किया है, जिसके साथ Mali-G615 MC2 GPU मिलता है. इसमें Hyper Vision+ AI चिपसेट को भी दिया गया है.

Realme P4s 5G में 8GB / 12GB LPDDR4X RAM के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें डायनेमिक रैम का सपोर्ट मिलता है, जिसके बाद मैक्सिमम 24GB रैम तक का सपोर्ट मिलेगा. इसमें 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं.

Realme P4s 5G का कैमरा

Realme P4s 5G में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया ह, जो OIS और f/1.8 Aperture के साथ आता है. इसमें 8 मेगापिक्सल का अपर्चर दिया गया है. यह कैमरा सेटअप 4K 30fps तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

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Realme P4s 5G की बैटरी

Realme P4s 5G में 8000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. यह एक डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस स्मार्टफोन है, जिसमें IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है.

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