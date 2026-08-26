कितना भी महंगा हो पेंट, आखिर क्यों आ जाती हैं दीवारों पर पपड़ियां? जानें वजह

घर की दीवार या छत पर नया पेंट कराने के कुछ समय बाद अगर जगह-जगह छोटी या बड़ी दरारें दिखने लगें, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. हर क्रैक का मतलब खराब पेंट ही हो, यह जरूरी नहीं. पेंट की परत बहुत मोटी होना, सतह को ठीक से तैयार न करना, नमी, पेंट की लचक कम होना और दीवार या सतह में होने वाली हलचल जैसी वजहें भी जिम्मेदार हो सकती हैं.

और पढ़ें

यह पेंट क्रैक होने की एक बड़ी वजह हो सकती है.शेरविन-विलियम्स अमेरिका की एक बड़ी और जानी-मानी पेंट और कोटिंग्स कंपनी है. यह घरों, इमारतों, कारों और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए पेंट, प्राइमर और दूसरी कोटिंग्स बनाती है. उसके मुताबिक उसने इस समस्या का समाधान बताया है.आइये जानते हैं.

पहली वजह-जब पेंट की परत जरूरत से ज्यादा मोटी लगाई जाती है, तो सतह जल्दी सूख सकती है, जबकि अंदर की परत को सूखने में ज्यादा समय लगता है. बाद में अंदर की परत सूखने और सिकुड़ने पर ऊपर की परत में तनाव पैदा हो सकता है और क्रैक दिखाई देने लगते हैं. इसलिए एक बहुत मोटी कोट लगाने के बजाय पेंट कंपनी की बताई गई मोटाई और तरीके से लगाना जरूरी है. यानी पेंटर को निर्देश दे दें कि पेंट की मोटाई ठीक कर दें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अब लोहे वाले TMT सरिए की जगह GFRP सरिया क्यों लगवा रहे लोग?

सतह की सही तैयारी न होना

अगर दीवार पर धूल, गंदगी या अन्य चीजें मौजूद हैं और सतह को ठीक से साफ किए बिना पेंट कर दिया जाता है, तो पेंट की पकड़ कमजोर हो सकती है. शेरविन-विलियम्स की गाइडेंस में खराब सतह तैयारी और कंटैमिनेंट्स को न हटाने को पेंट क्रैक होने के कारणों में शामिल किया गया है.इसलिए पुराने खराब पेंट को हटाना, सतह को साफ करना, जरूरत पड़ने पर सैंडिंग करना और उपयुक्त प्राइमर लगाना मददगार हो सकता है.

Photo: Getty

नमी और पानी का रिसाव

दीवार या छत में लगातार नमी रहने से भी पेंट की परत प्रभावित हो सकती है. छत से लीकेज, दीवार में पानी का रिसाव या ज्यादा नमी पेंट की सतह और दीवार के बीच की पकड़ को कमजोर कर सकती है. इससे समय के साथ पेंट में क्रैक, फ्लेकिंग या पीलिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं.अगर पेंट की दरारों के साथ सीलन या पानी के निशान भी दिखाई दें, तो पहले पानी आने की असली वजह को ठीक करना जरूरी है.

तापमान और नमी में बदलाव

समय के साथ पेंट पुराना और कम लचीला हो सकता है. ऐसे में तापमान और नमी में होने वाले बदलावों के साथ सतह के फैलने और सिकुड़ने पर पेंट की परत भी प्रभावित हो सकती है. अगर पेंट अपनी लचक खो चुका है, तो उसमें क्रैक आने की संभावना बढ़ सकती है.

Advertisement

पेंट की लचक और क्वालिटी भी अहम

एशियन पैंट के मुताबिक, पेंट क्रैक होने की समस्या सतह की हलचल, नमी के अवशोषण और पेंट की लचक कम होने से जुड़ी हो सकती है. ज्यादा मोटी पेंट फिल्म में क्रैकिंग की संभावना भी ज्यादा हो सकती है.यानी सिर्फ महंगा या सस्ता पेंट देखना काफी नहीं है. सही सतह और सही जगह के हिसाब से उचित कोटिंग सिस्टम चुनना भी जरूरी है.

दीवार या ढांचे में हलचल

कभी-कभी समस्या सिर्फ पेंट की नहीं होती. अगर दीवार, प्लास्टर या इमारत की सतह में हलचल या दरार है, तो उसका असर ऊपर लगे पेंट पर भी पड़ सकता है. भारतीय रेलवे की एक तकनीकी गाइड में भी खराब सतह और प्लास्टर या मेसनरी में मौजूद दरारों को पेंट क्रैकिंग की वजहों में शामिल किया गया है.

पेंट को क्रैक होने से कैसे बचाएं?

सबसे पहले सतह को अच्छी तरह साफ और तैयार करें. खराब या ढीली पेंट परत को हटाएं और जरूरत पड़ने पर सैंडिंग करें. सतह के हिसाब से उपयुक्त प्राइमर लगाएं. पेंट को बहुत मोटी परत में न लगाकर निर्माता के निर्देशों के अनुसार लगाएं और कोट के बीच पर्याप्त सूखने का समय दें.अगर दीवार में नमी या पानी का रिसाव है, तो पेंट करने से पहले उस समस्या को ठीक करना जरूरी है. सिर्फ ऊपर से दोबारा पेंट करने पर दरार या पीलिंग की समस्या फिर लौट सकती है.

Advertisement

अगर पेंट पहले ही क्रैक हो चुका है तो क्या करें?

क्रैक हो चुकी और ढीली पेंट परत को पहले स्क्रेपर या सैंडपेपर से हटाया जा सकता है. इसके बाद सतह को साफ करें, जरूरत के हिसाब से प्राइमर लगाएं और फिर दोबारा पेंट करें. लेकिन अगर क्रैक सिर्फ पेंट की परत में नहीं बल्कि प्लास्टर या दीवार में भी है, तो पहले नीचे की समस्या की जांच और मरम्मत करना जरूरी है.

यानी नई पुताई के बाद दीवार पर दरारें दिखने लगें, तो सिर्फ पेंट को दोष देने से पहले सतह की तैयारी, पेंट की मोटाई, नमी और दीवार की स्थिति को भी जरूर जांचना चाहिए.

---- समाप्त ----