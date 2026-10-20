scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Soft Bajra Roti Tips: अब नहीं फटेगी बाजरे की रोटी, नरम बनाने के लिए अपनाएं ये देसी तरीका

Soft Bajra Roti Tips: बाजरे की रोटी सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है और सर्दियों में कई घरों में इसे खूब खाया जाता है. लेकिन कई बार इसे बनाते समय रोटी टूटने लगती है या फिर पकने के बाद बहुत सख्त हो जाती है. ऐसे में आज हम आपको बाजरे की नरम और टेस्टी रोटी बनाने के कुछ आसान देसी तरीके बताएंगे.

Advertisement
X
बिना टूटे ऐसे बनाएं बाजरे की रोटी (Photo- ITG)
बिना टूटे ऐसे बनाएं बाजरे की रोटी (Photo- ITG)

Soft Bajra Roti Tips: सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम बाजरे की रोटी खाने का मजा ही अलग होता है. इसे गुड़, सफेद मक्खन, लहसुन की चटनी या सरसों के साग के साथ खाना कई लोगों को पसंद होता है. बाजरे की रोटी टेस्टी होने के साथ-साथ फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों का भी बेहतर सोर्स है. यही वजह है कि सर्दियों में इसे कई घरों में खाने में शामिल किया जाता है. लेकिन इसे बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता.

कई बार आटा गूंथते समय टूटने लगता है, रोटी बेलते समय किनारे फट जाते हैं और पकने के बाद रोटी काफी सख्त हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी घर पर नरम और टेस्टी बाजरे की रोटी बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

सम्बंधित ख़बरें

Dussehra Lunch Ideas
दशहरा पर बनाएं चना दाल पूरी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी
alia bhatt perfect durga puja look
बंगाली बाला बनीं आलिया, फ्यूशिया गुलाबी साड़ी में लगीं 'रानी'
कर्नाटक की मशहूर मिठाई काशी हलवा (Photo- ITG)
शादी वाला काशी हलवा बनाएं घर पर, सिर्फ 3 चीजों से होगा तैयार
How To Defrost Freezer Ice (Photo: ITG)
फ्रीजर में जम गया बर्फ का पहाड़? इन आसान तरीकों से करें डीफ्रॉस्ट
मुरमुरे से बनाएं चटपटी टिक्की (Photo- ITG)
मुरमुरे से बनाएं कुरकुरी टिक्की, शाम की चाय के साथ लगेगी बेहद टेस्टी

1 कप बाजरे का आटा

स्वादानुसार नमक

जरूरत के मुताबिक गुनगुना पानी

घी या तेल, परोसने के लिए

बाजरे की नरम रोटी बनाएं कैसे?

  1. सबसे पहले एक परात में बाजरे का आटा और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए आटा गूंथें. आटे को 4-5 मिनट तक अच्छी तरह मसलें, ताकि वह नरम और चिकना हो जाए. ध्यान रखें कि आटा बहुत सूखा या बहुत चिपचिपा नहीं होना चाहिए. अगर आटा दबाने पर फट रहा है तो थोड़ा पानी और मिला लें. इसके बाद आटे को ढककर 5 मिनट के लिए रख दें.
  2. अब आटे की चार बराबर लोइयां बना लें और उन्हें ढककर रखें. एक लोई लें और उस पर थोड़ा सूखा बाजरे का आटा लगाएं. इसे साफ सतह या बटर पेपर पर रखकर उंगलियों की मदद से धीरे-धीरे थपथपाते हुए गोल आकार दें. रोटी को लगभग 6 इंच तक बड़ा कर सकते हैं. अगर किनारे फटने लगें तो उंगलियों से हल्के हाथों से दबाकर उन्हें ठीक कर लें. चाहें तो दो बटर पेपर के बीच रखकर भी रोटी को आकार दे सकते हैं.
  3. अब तवे को मीडियम गैस पर गर्म करें और रोटी को सावधानी से तवे पर डालें. जब रोटी की ऊपरी सतह थोड़ी सूखी दिखने लगे तो उस पर थोड़ा पानी छिड़ककर फैला दें. लगभग 30 सेकंड बाद रोटी पलट दें. दूसरी तरफ हल्के भूरे निशान आने तक सेंकें और फिर दोबारा पलटें. अब कपड़े की मदद से किनारों को हल्के हाथों से दबाएं, ताकि रोटी अच्छी तरह पक जाए. चाहें तो आखिर में रोटी को गैस की आंच पर भी सेंक सकते हैं लेकिन ऐसा करते समय सावधानी बरतें.
  4. रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो इसे तवे से उतार लें और ऊपर से थोड़ा घी लगाएं. बाजरे की रोटी को सफेद मक्खन, गुड़, लहसुन की चटनी, बैंगन के भरते या दाल के साथ खा सकते हैं. छाछ के साथ भी इसका स्वाद अच्छा लगता है.

बाजरे की रोटी को नरम रखने के टिप्स

  • बाजरे की रोटी नरम बनाने के लिए ताजा आटा इस्तेमाल करें, क्योंकि पुराना आटा सूखा हो सकता है और उससे रोटी बनाते समय दरारें पड़ सकती हैं. 
  • आटा गूंथते समय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और जरूरत के हिसाब से पानी थोड़ा-थोड़ा डालें. 
  • रोटियां बनाने के बाद उन्हें साफ सूती कपड़े में लपेटकर या ढके हुए कैसरोल में रखें, ताकि वे जल्दी सख्त न हों. 
  • दोबारा गर्म करते समय तवे पर थोड़ा-सा घी लगाकर सेंक सकते हैं.
  • शुरुआत में बाजरे की रोटी बनाने में परेशानी हो तो आटे में थोड़ा-सा गेहूं का आटा मिला सकते हैं. इससे आटा संभालना आसान हो सकता है.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अपनी जान बचाएं सलमान खान...बिश्नोई समाज से माफी मांग लें, टाइगर पर हमले के बीच बोले बिश्नोई समाज के देवेंद्र बुढ़िया |
    मैं डरी हुई हूं... Cognizant में छोड़ी HR की नौकरी, दिल्ली से पहुंची गोवा, बताई वजह  |
    Post Office की धांसू स्कीम... बुढ़ापे में पैसों की नो टेंशन, हर महीने ₹20500 की कमाई |
    हाथ में जाम, नजरें एक-दूसरे पर... पेरिस जल रहा था, कपल कर रहा था डेट, VIDEO वायरल |
    रहस्यमयी श्रद्धा... पुलिस की हर चाल की उसको मिल रही भनक, कानूनी मदद देने को जुटे लोग    |
    Asian Para Games: दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर रेस में जीता गोल्ड, बनाया गेम्स रिकॉर्ड, जैवलिन में प्रदीप को सिल्वर |
    'सरेआम चली गोलियां-तमाशा देखते रहे लोग', टाइगर श्रॉफ के सपोर्ट में विद्युत जामवाल, बोले- बजरंग बाण सुनो |
    अहीर समाज की महिलाओं का शाही गरबा! 1300 करोड़ के गहने-द्वारकाधीश से जुड़ी आस्था की कहानी |
    ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका की आसमानी आंख को मार गिराया |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement