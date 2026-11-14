जयपुर के राजमहल जैसी थीम, बुलडोजर से चल रही तैयारी... अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में दिखेगा रॉयल अंदाज

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों चर्चा में है. शादी ऋषिकेश से होने जा रही है और इसकी तैयारियों के लिए पटना जिले का नदमा गांव सुर्खियों में है. यहां शादी को यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं. कहीं बुलडोजर से जमीन समतल की जा रही है, तो कहीं ईंटों से 30 फीट ऊंचा जयमाला स्टेज तैयार किया जा रहा है.

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शादी का पंडाल भी कोई सामान्य पंडाल नहीं होगा. इसकी थीम जयपुर के राजमहल जैसी रखी गई है. यानी मेहमानों को गांव में ही राजमहल जैसा माहौल देने की तैयारी है. आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, करीब 10 बीघे जमीन में पंडाल बनाया जाएगा. इसमें लगभग 4 लाख मेहमानों के आने की संभावना को ध्यान में रखकर इंतजाम किए जा रहे हैं.

इस शादी में सिर्फ सजावट ही खास नहीं होगी. मेहमानों के बैठने, खाने, रहने और मनोरंजन से लेकर घोड़ों के लिए अलग जगह तक की व्यवस्था की जा रही है. शादी के आयोजन को कई हिस्सों में बांटा गया है और अलग-अलग टीमों को जिम्मेदारी दी गई है.

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बुलडोजर से जमीन तैयार, 10 बीघे में बनेगा पंडाल

नदमा गांव में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. आयोजन स्थल पर बुलडोजर की मदद से जमीन को तैयार किया जा रहा है. बड़े इलाके में पंडाल लगना है, इसलिए पहले जमीन को समतल करने और निर्माण के लिए जगह तैयार करने का काम किया जा रहा है.

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आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, करीब 5 से 10 बीघे इलाके में शादी का पंडाल तैयार किया जाएगा. इसकी थीम जयपुर के राजमहल जैसी होगी. कोशिश है कि पंडाल में पहुंचने वाले मेहमानों को ऐसा लगे जैसे वे किसी शाही महल में आए हों.

इसके लिए सजावट और बनावट पर खास ध्यान दिया जा रहा है. पंडाल को राजमहल जैसा लुक देने की तैयारी है. शादी में देश के अलग-अलग हिस्सों से मेहमानों के आने की उम्मीद है. कुछ मेहमान विदेश से भी पहुंचेंगे. ऐसे में उनके स्वागत और ठहरने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं.

लकड़ी नहीं, ईंटों से बन रहा 30 फीट ऊंचा जयमाला स्टेज

इस शादी की सबसे खास चीजों में से एक जयमाला का स्टेज होगा. आमतौर पर शादी के स्टेज को लकड़ी, लोहे और दूसरे अस्थायी ढांचों की मदद से तैयार किया जाता है. लेकिन शिवांगी की शादी के लिए ईंटों से पक्का स्टेज बनाया जा रहा है. इसकी लंबाई करीब 100 फीट और चौड़ाई 30 फीट बताई गई है. स्टेज की ऊंचाई भी करीब 30 फीट रखी जा रही है. इसी मंच पर शिवांगी और ऋषिकेश का जयमाला कार्यक्रम होगा.

स्टेज तैयार करने में लगे एक शख्स ने बताया कि इसे मजबूत बनाने के लिए ईंटों का काम किया जा रहा है. इसकी ऊंचाई इतनी रखी जा रही है कि बड़े पंडाल में पीछे बैठे मेहमान भी जयमाला देख सकें.

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दरअसल, जब किसी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हों, तो पीछे बैठे लोगों को मंच पर हो रही रस्में देखने में परेशानी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेज को ऊंचा बनाया जा रहा है. इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी, ताकि मेहमान दूर बैठकर भी कार्यक्रम देख सकें.

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शादी के पंडाल को लेकर भी खास तैयारी की जा रही है. इसकी थीम जयपुर के राजमहल जैसी रखी गई है. आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, पंडाल में राजमहल जैसा पूरा लुक देने की कोशिश होगी. ग्राउंड तैयार करने वाले एक शख्स ने बताया कि उन्होंने अब तक बड़ी शादियों के बारे में सुना था, लेकिन इस तरह की तैयारी को करीब से देखने का मौका पहली बार मिला है. उनके मुताबिक, इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश से भी कारीगर बुलाए गए हैं.

इस शादी की तैयारी में सिर्फ बिहार के ही नहीं, दूसरे राज्यों के कारीगर भी जुटे हैं. अलग-अलग हिस्सों में काम चल रहा है और तय समय पर पूरे आयोजन स्थल को तैयार करने की कोशिश की जा रही है.

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4 लाख मेहमानों के आने की संभावना, अलग-अलग सेक्शन में बंटा इंतजाम

आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि शादी में करीब 4 लाख से ज्यादा मेहमानों के आने की संभावना को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है. इतने बड़े आयोजन में लोगों को संभालना अपने आप में बड़ी चुनौती है.

इसके लिए पूरे इंतजाम को अलग-अलग सेक्शन में बांटा गया है. किस टीम को कौन-सा काम देखना है, यह पहले से तय किया जा रहा है. मेहमानों के खाने, रहने और कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं.

घोड़ों के लिए भी अलग जगह तैयार की जा रही है. खाने-पीने के इंतजाम के लिए अलग व्यवस्था होगी. बड़ी संख्या में लोगों के आने को ध्यान में रखकर जिम्मेदारियां बांटी गई हैं. अलग-अलग सेक्शन को अलग-अलग काम सौंपे गए हैं.

देश-विदेश से आएंगे कलाकार, शादी में होंगे कई कार्यक्रम

शिवांगी और ऋषिकेश की शादी में सिर्फ जयमाला और दूसरी रस्में ही नहीं होंगी, बल्कि मेहमानों के मनोरंजन के लिए भी कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं. आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, बिहार के कलाकारों के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों और विदेश से भी कलाकार बुलाए जा रहे हैं. शादी में आने वाले मेहमानों के लिए कई तरह के कार्यक्रम होंगे. नदमा गांव में जमीन से लेकर मंच, पंडाल, मेहमानों के ठहरने और मनोरंजन तक हर चीज की अलग तैयारी चल रही है.

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