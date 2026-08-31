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Bhindi Recipes: एक ही तरह की भिंडी खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें ये 5 आसान और टेस्टी रेसिपीज!

Bhindi Recipes: भिंडी की सब्जी भले ही ज्यादातर घरों में पसंद की जाती हो लेकिन इसे हर बार एक ही तरीके से खाना बोरिंग लग सकता है. ऐसे में भिंडी को अलग-अलग अंदाज में बनाकर आप खाने का स्वाद बदल सकते हैं.

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भिंडी बनाने के 5 लाजवाब तरीके (Photo-ITG)
भिंडी बनाने के 5 लाजवाब तरीके (Photo-ITG)

Bhindi Recipes: भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो ज्यादातर घरों में पसंद की जाती है. लेकिन अक्सर लोग इसे एक ही तरीके से खाते-खाते बोर हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो घबराएं की जरूरत नहीं है. आज हम आपको भिंडी को अलग-अलग अंदाज में बनाने का तरीका बताएंगे. खास बात यह है कि इन सभी रेसिपी को बनाने के लिए  बहुत ज्यादा मेहनत या अलग-अलग चीजों की जरूरत नहीं होती.घर में मौजूद मसालों और कुछ नॉर्मल चीजों की मदद से आप भिंडी को कई अलग स्वाद दे सकते हैं. तो आइए जानते हैं भिंडी बनाने के 5 आसान और टेस्टी तरीके.

1. क्रिस्पी फ्राइड भिंडी

अगर आपको कुरकुरी भिंडी पसंद है तो क्रिस्पी फ्राइड भिंडी जरूर ट्राई करें. इसे बेसन, चावल के आटे और मसालों में लपेटकर फ्राई किया जाता है. यह सब्जी के साथ-साथ एक स्वादिष्ट स्नैक की तरह भी खाई जा सकती है.

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कैसे बनाएं?
भिंडी को लंबाई में दो हिस्सों में काट लें. एक बर्तन में भिंडी के साथ बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब कड़ाही में तेल गर्म करके भिंडी को मध्यम-तेज आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. तली हुई भिंडी को छलनी में निकालें, ताकि इसका क्रंच बना रहे.

2. भिंडी दो प्याजा

भिंडी दो प्याजा में प्याज की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे इसका स्वाद हल्का मीठा और मसालेदार हो जाता है. इसे रोटी या पराठे के साथ खाना काफी अच्छा लगता है.

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कैसे बनाएं?
भिंडी को चार टुकड़ों में काटें और प्याज को बड़े टुकड़ों में काट लें. कड़ाही में दो चम्मच तेल गर्म करके भिंडी को हल्का भूनें और अलग निकाल लें. अब उसी कड़ाही में थोड़ा तेल डालकर जीरा और प्याज भूनें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर भूनें. फिर कटे हुए टमाटर डालें और मसाला अच्छी तरह पकाएं. आखिर में भुनी हुई भिंडी डालकर मिलाएं और ढककर धीमी आंच पर 2-3 मिनट पकाएं.

3. मसाला भिंडी

मसाला भिंडी एक क्लासिक डिश है, जिसे प्याज, टमाटर और देसी मसालों के साथ तैयार किया जाता है. इसमें थोड़ा अमचूर डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

कैसे बनाएं?
कटी हुई भिंडी को गर्म तेल में सुनहरा होने तक भून लें. चिपचिपापन कम करने के लिए इसमें थोड़ा नींबू का रस या अमचूर डाल सकते हैं. अब भिंडी को निकालकर उसी कड़ाही में जीरा, हींग, प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें. इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर मसाला पकाएं. चाहें तो इसमें फेंटा हुआ दही या अमचूर भी डाल सकते हैं. आखिर में भुनी हुई भिंडी डालकर गरम मसाला या कसूरी मेथी मिलाएं और धीमी आंच पर 2-3 मिनट पकाएं.

4. साउथ इंडियन स्टाइल भिंडी

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अगर आप भिंडी में थोड़ा अलग स्वाद चाहते हैं तो साउथ इंडियन स्टाइल भिंडी बना सकते हैं. इसमें करी पत्ता, राई और नारियल का इस्तेमाल होता है, जो इसे एक अलग फ्लेवर देता है. इसे चावल या डोसा के साथ खाया जा सकता है.

कैसे बनाएं?
250 ग्राम भिंडी को छोटे टुकड़ों में काट लें. कड़ाही में तेल गर्म करके राई डालें. इसके चटकने के बाद उड़द दाल, हींग और करी पत्ता डालकर हल्का भूनें. अब भिंडी डालकर बिना ढके मध्यम-तेज आंच पर 5-7 मिनट पकाएं. जब भिंडी का चिपचिपापन कम हो जाए तो सांभर मसाला या हल्दी-लाल मिर्च डालकर मिलाएं. भिंडी के कुरकुरी होने पर इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें और करीब एक मिनट भूनकर गैस बंद कर दें.

5. दही वाली भिंडी

अगर आपको हल्की खट्टी और क्रीमी ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो दही वाली भिंडी ट्राई कर सकते हैं. गर्मियों में यह डिश खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है.

कैसे बनाएं?
250 ग्राम भिंडी को टुकड़ों में काटकर दो चम्मच तेल में सुनहरा होने तक भूनें और अलग निकाल लें. अब कड़ाही में थोड़ा तेल डालकर जीरा चटकाएं. इसमें बारीक कटा प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें. फिर हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें.

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अब गैस की आंच धीमी कर दें और आधा कप फेंटा हुआ दही डालें. दही डालते समय लगातार चलाते रहें, ताकि वह फटे नहीं. मसाला अच्छी तरह पकने और तेल अलग होने के बाद इसमें भुनी हुई भिंडी और गरम मसाला डालें. कुछ मिनट पकाने के बाद दही वाली भिंडी तैयार है.

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