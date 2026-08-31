‘गंगा घाट पर चड्डी पहनकर घूमते हैं अंकल, तब हिंदुत्व पर अटैक नहीं होता’, रिया अहीर का बड़ा बयान

स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान वायरल होकर सुर्खियों में आईं रिया अहीर इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसमें महिलाओं के कपड़ों को लेकर होने वाली मोरल पुलिसिंग पर सवाल उठाया गया है. वीडियो शेयर करते हुए रिया ने हिंदुत्व के नाम पर महिलाओं को ट्रोल करने वालों पर भी निशाना साधा है.

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रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा- आपको इतनी दिक्कत हो रही है एक लड़की को बीच पर स्विमसूट पहने देखना, तो आप गंगा घाट पर वो अंकल जब चड्डी पहनकर घूमते हैं, तब आपके हिंदुत्व पर अटैक नहीं होता है.

रिया का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ यूजर्स उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दों को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं.

वीडियो शेयर कर लिखा- ‘मैं इसे रखूंगी’

रिया ने सिर्फ वीडियो शेयर करके ही बात खत्म नहीं की. उन्होंने इसके साथ एक तंज भरा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा- मेरा ये वीडियो मुझे इंटरनेट पर मिला, और मैं इसे रखूंगी. हिंदुत्व के रक्षकों, जाओ अब मोरल पुलिस में.

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रिया के इस पोस्ट का सीधा निशाना उन लोगों पर है, जो महिलाओं के पहनावे को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर जज या ट्रोल करते हैं. रिया ने अपने अंदाज में सवाल उठाया कि अगर बीच पर किसी महिला का स्विमसूट पहनना लोगों को गलत लगता है, तो फिर पुरुषों के इसी तरह के पहनावे पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते?

वायरल प्रोटेस्ट से मिली पहचान

रिया अहीर का नाम इसी साल एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान तेजी से वायरल हुआ था. मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रिया पुलिस वैन के सामने खड़ी नजर आई थीं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा और रिया देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चित चेहरा बन गईं.

हालांकि, रिया का कहना है कि उन्हें सिर्फ उस वायरल वीडियो तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने अपने एक्टिंग बैकग्राउंड और थिएटर से जुड़े अनुभव के बारे में भी बात की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह करीब 13 साल से थिएटर से जुड़ी रही हैं और मॉडलिंग के साथ एक्टिंग और बिजनेस में भी काम कर रही हैं. वह अपना हैंडक्राफ्टेड अपैरल लेबल भी चलाती हैं.

अब ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री को लेकर मचा बज

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रिया की चर्चा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है. उनका नाम ‘बिग बॉस 20’ को लेकर भी सुर्खियों में है. सलमान खान के शो के नए प्रोमो में रिया अहीर और पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल को संभावित कंटेस्टेंट के तौर पर पेश किया गया है. इस बार ट्विस्ट यह है कि दोनों में से किसे बिग बॉस के घर में एंट्री मिलेगी, इसका फैसला दर्शकों के वोट से होगा.

रिया की एंट्री अभी तय नहीं है, बल्कि वह फैन वोट के जरिए शो में जगह बनाने की रेस में हैं. ‘बिग बॉस 20’ का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर को होना है.

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