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पहले टायर फटा, फिर कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार Mercedes, CCTV में कैद खौफनाक मंजर, 22 साल के इंजीनियरिंग छात्र की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार शाम भीषण हादसा हुआ. सिरमौर पुलिया के पास तेज रफ्तार मर्सिडीज आगे चल रहे कंटेनर से टकराकर उसमें जा घुसी. हादसे में नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 22 वर्षीय प्रियांशु की मौत हो गई. CCTV में कंटेनर का टायर फटना और पीछे से मर्सिडीज के टकराने की घटना कैद हुई.

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कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार Mercedes. (Photo: ITG)
कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार Mercedes. (Photo: ITG)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 22 वर्षीय छात्र की मौत हो गई. हादसा अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में सिरमौर पुलिया के पास चैनल नंबर 94.00 के पास हुआ. तेज रफ्तार मर्सिडीज आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि करीब 70 लाख रुपये की मर्सिडीज के परखच्चे उड़ गए.

इस हादसे का CCTV वीडियो भी सामने आया है. फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे कंटेनर का टायर अचानक फट जाता है. टायर फटने के बाद कंटेनर एक्सप्रेसवे की एक नंबर लाइन पर रुक जाता है. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार मर्सिडीज आती दिखाई देती है. इसके बाद मर्सिडीज सीधे कंटेनर से टकरा जाती है और कंटेनर के बीच में घुस जाती है.

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के दौरान तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. सड़क से गुजर रहे लोगों ने हादसा देखा तो मामले की सूचना एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम को दी. सूचना मिलते ही NHAI की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. एंबुलेंस की मदद से घायल को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया.

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कंटेनर का टायर फटा और हो गया हादसा

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पुलिस के मुताबिक जयपुर के वैशाली नगर स्थित गांधी पथ निवासी प्रियांशु पुत्र रमेश चौधरी अपनी मर्सिडीज कार से जयपुर से दिल्ली जा रहे थे. प्रियांशु नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. वह रविवार को अपनी कार से दिल्ली की तरफ जा रहा था.

बताया गया कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 94.00 के पास आगे चल रहे कंटेनर का टायर फट गया. टायर फटने के बाद कंटेनर अचानक एक्सप्रेसवे की एक नंबर लाइन पर रुक गया. पीछे से आ रही मर्सिडीज में प्रियांशु मौजूद था.

पुलिस के अनुसार, इसी दौरान प्रियांशु को नींद की झपकी लग गई. कार आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि Mercedes कंटेनर के पीछे से टकराने के बाद उसके बीच में घुस गई. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

70 लाख की मर्सिडीज के उड़े परखच्चे

हादसे की तस्वीर और सामने आया CCTV वीडियो टक्कर की भयावहता को दिखा रहा है. Mercedes की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी. करीब 70 लाख रुपये की बताई जा रही कार के परखच्चे उड़ गए.

हादसे के दौरान तेज धमाके की आवाज भी हुई. आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी. NHAI की टीम मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से प्रियांशु को बड़ौदा मेव अस्पताल पहुंचाया गया.

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अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी प्रियांशु के परिजनों को दी. सूचना मिलने के बाद परिजन अलवर पहुंचे.

नोएडा में कर रहा था इंजीनियरिंग की पढ़ाई

पुलिस ने बताया कि मृतक प्रियांशु की उम्र 22 साल थी और वह नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. वह जयपुर के वैशाली नगर स्थित गांधी पथ का रहने वाला था. रविवार को वह Mercedes से जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था. इसी दौरान गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया.

हादसे के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की. आवश्यक पंचनामा तैयार करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. प्रियांशु की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार अलवर पहुंचा.

पुलिस अब हादसे के सही कारणों और आगे चल रहे वाहन की स्थिति को लेकर एक्सप्रेसवे के CCTV फुटेज खंगाल रही है. सामने आए CCTV फुटेज में कंटेनर का टायर फटते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद कंटेनर के रुकने और पीछे से Mercedes के टकराने की घटना भी कैमरे में कैद हुई है.

पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और हादसे से जुड़े CCTV फुटेज को देखा जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय सड़क पर आगे चल रहे वाहन की स्थिति क्या थी और घटना किस तरह हुई.

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इस जगह पहले भी हो चुका है हादसा

पुलिस ने बताया कि एक्सप्रेसवे के इस स्थान पर पहले भी सड़क हादसा हो चुका है. इन हादसों में लोगों की जान भी जा चुकी है. रविवार शाम एक बार फिर इसी इलाके में भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवा इंजीनियरिंग छात्र की जान चली गई.

यह हादसा उस समय हुआ जब आगे चल रहे कंटेनर का टायर फट गया और वह एक्सप्रेसवे की एक नंबर लाइन पर रुक गया. पीछे से आ रही Mercedes कुछ ही पल बाद कंटेनर से जा टकराई. CCTV में कैद इस पूरी घटना में टायर फटने से लेकर Mercedes के कंटेनर में घुसने तक का दृश्य दिखाई दे रहा है.

NHAI की पेट्रोलिंग टीम और एंबुलेंस के मौके पर पहुंचने के बाद प्रियांशु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर हादसे की जांच कर रही है.

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