‘पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या?’ गोरखपुर को स्पेन बताने पर रवि किशन के मजेदार मीम्स वायरल

गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. दरअसल, इसकी वजह उनका एक बयान है. उन्होंने गोरखपुर की तुलना स्पेन से की है. सोशल मीडिया पर इस क्लिप के वीडियो वायरल हो रहे हैं.

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दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में रवि किशन ने गोरखपुर के विकास की तारीफ करते हुए शहर की तुलना सीधे स्पेन से कर डाली. उनके इस बयान पर मंच पर मौजूद सीएम योगी समेत सभी लोग मुस्कुराते नजर आए, लेकिन असली मजा तब शुरू हुआ, जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

अब रवि किशन का यही अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब गुदगुदा रहा है. किसी ने इसे सांसद का अपने शहर के प्रति प्यार बताया, तो किसी ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि अगर गोरखपुर स्पेन जैसा है तो फिर पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं.

कुछ यूजर्स ने रवि किशन की तुलना को लेकर सवाल भी उठाए, जबकि कई लोगों ने उनके बोलने के अंदाज को ही मजेदार बताया.

क्या कहा था रवि किशन ने?

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अपने खास भोजपुरी अंदाज में रवि किशन ने कहा कि उन्हें गोरखपुर एक स्मार्ट सिटी और अद्भुत जगह लगता है. यहां तक कि गोरखपुर उन्हें स्पेन जैसा नजर आता है. जब उनके इस बयान पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठे, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर किसी को यह विकास नजर नहीं आ रहा, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं.

देखें वीडियो

लोगों ने क्या कहा...

सोशल मीडिया पर रवि किशन के बयान को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने गोरखपुर की गड्ढों वाली सड़क का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह 'स्पेन' का कौन सा इलाका है, जरा नक्शे में दिखा दीजिए. एक और यूजर ने पानी से भरी गलियों की क्लिप डालते हुए मजाक में लिखा कि बारिश के बाद गोरखपुर सच में वेनिस-स्पेन जैसा दिखने लगता है.

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में सुझाव दिया कि गूगल मैप्स को अब गोरखपुर की लोकेशन अपडेट करके 'स्पेन (यूपी ब्रांच)' कर देना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने पुराने रामगढ़ताल वाले बयान की याद दिलाते हुए लिखा कि रवि किशन का हर शहर अब स्पेन बनता जा रहा है, इस रफ्तार से जल्द पूरा भारत ही यूरोप टूर बन जाएगा.

किसी ने कुछ ऐसे लिखा

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पहली बार नहीं है यह 'स्पेन कनेक्शन'

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है, जब रवि किशन ने किसी जगह की तुलना स्पेन से की हो. इससे पहले भी उन्होंने गोरखपुर के रामगढ़ताल के विकास की तारीफ करते हुए कहा था कि करप्शन का चश्मा हटाकर देखेंगे तो रामगढ़ताल भी स्पेन जैसा ही नजर आएगा. उस बयान पर भी सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बने थे.

फिलहाल रवि किशन का यह नया वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और यूजर्स 'गोरखपुर स्पेन' थीम पर लगातार नए-नए पोस्ट और मीम्स बना रहे हैं.



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