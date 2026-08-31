'जैसे रामायण में था रूप बदलने वाला राक्षस...', सीएम फडणवीस ने CJP-कांग्रेस पर बोला हमला

पुणे में बीजेपी की महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने सीजेपी पर भी तंज कसा. फडणवीस ने CJP को 'कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम' करार देते हुए इसे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े संगठनों से जोड़ा.

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छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कहा झूठ की गूंज

वहीं 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को उन्होंने 'झूठ की गूंज' बताया और राहुल गांधी पर युवाओं और महिलाओं को लेकर झूठा नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया. फडणवीस ने लाल संविधान की प्रति, वंदे मातरम् और कर्नाटक में एक युवती के खिलाफ कथित एफआईआर का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया.

'सीजेपी नहीं कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम'

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, 'CJP कोई छोटा-मोटा संगठन नहीं है, यह कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम है. हमें जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर के चेहरे हैं. ये सभी वही लोग हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 180 संगठनों का हिस्सा थे. ये वही संगठन हैं. उन्होंने कहा कि, 'रामायण काल में कलि नाम का एक राक्षस था, जो बार-बार अपना रूप बदलता था. यह भी उसी तरह का मामला है.'

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कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है- सीएम फडणवीस

कांग्रेस पर हमलावर होते हुए सीएम ने कहा कि, 'जिन्होंने बाबासाहेब के संविधान में दिए गए अधिकारों को 1975 में संविधान संशोधन करके बदल दिया, मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, वही कांग्रेस पार्टी आज हाथ में लाल संविधान लेकर घूम रही है. लेकिन यह लाल किताब माओवादियों की है. यह ‘छात्रों की गूंज’ नहीं, बल्कि ‘झूठ की गूंज’ है. झूठ का नाटक शुरू है. वहां क्या कहा जाता है?

हमारी बेटियों से कहा जाता है कि अपने परिवार के खिलाफ विद्रोह करो. राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश पितृसत्तात्मक है. वे कहते हैं कि महिलाओं के लिए यहां कोई जगह नहीं है. सीएम ने कहा कि 'मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की इस पीढ़ी को मैं Gen Z नहीं कहता, मैं इसे युवाशक्ति कहता हूं. राहुल गांधी के भाषण के बाद कर्नाटक में भी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में उन्होंने भाषण दिया. वहां मौजूद एक युवा लड़की तुरंत घर गई और उसने फैक्ट-चेक किया. उसने देखा कि राहुल गांधी द्वारा बताए गए 40 मुद्दों में से 29 मुद्दे झूठे हैं.

उसने एक वेबसाइट बनाकर इन मुद्दों का फैक्ट-चेक किया और बताया कि राहुल गांधी ने क्या-क्या झूठ बोला. इसके बाद तुरंत कर्नाटक सरकार ने उस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी. ‘वंदे मातरम्’ मातृभूमि का सबसे बड़ा गीत है. ‘वंदे मातरम्’ गाते हुए अनेक स्वतंत्रता सेनानी सूली पर चढ़े, फांसी पर गए, लेकिन वे डरे नहीं और ‘वंदे मातरम्’ गाते रहे. सोनिया गांधी ने जब यह शुरू हुआ, तो थाय-थाय करने लगीं और ‘वंदे मातरम्’ गीत को रुकवाने की कोशिश की.

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आपकी पार्टी के मंत्रिमंडल में आप महिलाओं को जगह नहीं देते. कर्नाटक के मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को स्थान नहीं है. और पुणे आकर आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं. यह पूरी तरह से दोहरा मापदंड है.



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