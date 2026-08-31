अमेजन की जॉब गई, घर में पाले मुर्गे-मुर्गियां; अब बेचती हैं अंडे, वायरल हो रही है महिला की कहानी

हैदराबाद की रहने वाली एक महिला की कहानी इन दिनों चर्चा में है. मार्च में अमेजन की नौकरी जाने के बाद उन्होंने दोबारा नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन लगातार मिल रही असफलताओं के बीच उन्होंने ऐसा रास्ता चुना, जिसकी शायद उन्होंने खुद भी कल्पना नहीं की थी. महिला ने अपना चिकन फार्म शुरू कर दिया और अब अंडे बेचकर अपना कारोबार चला रही हैं. खास बात यह है कि वह अभी भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं.

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महिला का नाम मारिया हर्षिता है. उन्होंने लिंक्डइन पर अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि अमेजन से नौकरी जाने के बाद उन्हें लगा था कि वह जल्द ही दूसरी नौकरी हासिल कर लेंगी. इसके लिए उन्होंने अलग-अलग कंपनियों में आवेदन करना शुरू किया. साथ ही सीनियर्स और परिवार के लोगों से भी रेफरल मांगे, लेकिन उन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.

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मारिया का करियर काफी हद तक एक ऐसे प्रोडक्ट के इर्द-गिर्द रहा था, जिसने उनके भीतर प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लेकर दिलचस्पी पैदा की. वह इस क्षेत्र में खुद को और बेहतर बनाना चाहती थीं और इसके लिए अपनी स्किल्स बढ़ाने पर काम कर रही थीं. लेकिन नौकरी की तलाश लंबी होती गई और कामयाबी नहीं मिली.

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इसी दौरान उनके पति ने उन्हें कुछ अलग करने के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने मारिया से कहा कि क्यों न वह खुद की बॉस बनें. इसके बाद दोनों ने पोल्ट्री फार्मिंग आजमाने का फैसला किया.

ऐसे हुआ फायदा

मारिया ने बताया कि एक दिन उन्होंने अचानक घर में ही मुर्गियों के लिए एक छोटा सा कूप बना लिया. इसके बाद उन्होंने छह चूजे खरीदे. वह एक तरफ उन चूजों की देखभाल कर रही थीं और दूसरी तरफ लगातार नौकरियों के लिए आवेदन भी कर रही थीं. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि खरीदे गए सभी छह चूजे मुर्गे थे.

इसके बाद मारिया ने अपने पति से मुर्गियां यानी अंडे देने वाली मुर्गियां लाने के लिए कहा. इसकी एक वजह अपने बच्चों को घर के अंडे खिलाना भी थी. वह चाहती थीं कि उनके बच्चों को उनके मुताबिक ज्यादा हेल्दी और घर में तैयार अंडे मिलें, बजाय बाजार से खरीदे गए अंडों के.

धीरे-धीरे परिवार ने अपने छोटे से चिकन कूप का विस्तार किया. नई मुर्गियां आईं, अंडे मिलने लगे और देखते ही देखते घर में अंडों की संख्या बढ़ने लगी. शुरुआत में यह सब सिर्फ परिवार के लिए अंडे उपलब्ध कराने के मकसद से किया गया था.

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लेकिन जब जरूरत से ज्यादा अंडे मिलने लगे तो मारिया ने उन्हें बेचना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे यह काम एक छोटे कारोबार में बदल गया और उन्होंने अपना चिकन फार्म शुरू कर लिया.

जहां चाह, वहां राह

मारिया ने अपनी नई शुरुआत को प्रोडक्ट मैनेजमेंट से भी जोड़कर देखा. उन्होंने बताया कि जिस तरह प्रोडक्ट मैनेजर किसी प्रोडक्ट की मांग और सप्लाई को समझकर काम करता है, उसी तरह अब उनके लिए अंडे ही उनका 'प्रोडक्ट' बन गए हैं. वह अंडे बेच रही हैं और ग्राहकों की मांग के मुताबिक पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं.

अपनी लिंक्डइन पोस्ट के आखिर में मारिया ने अपनी इस नई दिशा को लेकर आभार जताया. उन्होंने लिखा कि जो लोग क्राइस्ट में विश्वास रखते हैं, उनके लिए सभी चीजें अच्छे के लिए होती हैं और वह इस 'रीडायरेक्शन' के लिए आभारी हैं.

मारिया की कहानी बताती है कि जॉब जाने के बाद करियर का रास्ता हमेशा उसी दिशा में नहीं जाता, जिस दिशा में हम पहले से सोचकर चलते हैं. लंबे समय तक नौकरी की तलाश के बीच उन्होंने एक बिल्कुल अलग क्षेत्र आजमाया.

परिवार के लिए मुर्गियां पालने से शुरू हुआ यह काम अब छोटे कारोबार में बदल चुका है. आज मारिया एक तरफ अपने चिकन फार्म और अंडों की बिक्री संभाल रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश भी जारी रखे हुए हैं.

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