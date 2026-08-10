'एंबेसी की सुरक्षा मेजबान देश की जिम्मेदारी...', स्लोवेनिया को भारत की दो टूक

स्लोवेनिया की राजधानी ल्युब्लियाना में भारतीय दूतावास के कैंपस को नुकसान पहुंचाने और उसे क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने सोमवार को इस घटना की निंदा करते हुए इसके लिए 'भारत विरोधी तत्वों' को जिम्मेदार ठहराया. साथ ही स्लोवेनिया की सरकार से घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की है.

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विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस संबंध में जारी बयान में कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत किसी भी देश के राजनयिक परिसर की सुरक्षा और उसकी गरिमा तय करना मेजबान देश की जिम्मेदारी है. राजनयिक परिसरों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और उनकी सुरक्षा हर हाल में तय की जानी चाहिए. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम स्लोवेनिया के ल्युब्लियाना में स्थित भारतीय दूतावास के परिसर को भारत विरोधी तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की कड़ी निंदा करते हैं.'

भारत सरकार ने इस मामले को स्लोवेनिया के अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाया है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नई दिल्ली और ल्युब्लियाना दोनों जगह स्लोवेनियाई अधिकारियों के समक्ष घटना को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया है. भारत ने मांग की है कि इस तरह की निंदनीय गतिविधियों के पीछे मौजूद लोगों की पहचान की जाए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए.

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विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही दूसरे देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी ऐसे समूहों की गतिविधियों पर ध्यान देने की अपील की है. भारत ने कहा कि ऐसे तत्वों की ओर से नफरत फैलाने वाला प्रचार और दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है. भारत ने संबंधित अधिकारियों से ऐसे मामलों में उचित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

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