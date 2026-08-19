Extra Virgin Olive Oil: महंगे और मिलावटी ऑलिव ऑयल को कहें बाय, घर में इस ट्रिक से बनाएं शुद्ध जैतून का तेल, बेहद आसान है तरीका

हेल्दी कुकिंग से लेकर स्किन केयर और हेयर केयर तक, जैतून का तेल आज हर घर की जरूरत बन चुका है. एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-E और ओमेगा फैटी एसिड्स से भरपूर ऑलिव ऑयल त्वचा को जवान बनाए रखने, बालों को घना करने और दिल की सेहत का ख्याल रखने में बेहद मददगार होता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाला एक्स्ट्रा वर्जिन या रिफाइंड ऑलिव ऑयल काफी महंगा होता है और कई बार इसमें मिलावट भी होती है.

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अगर आप अपने परिवार के लिए 100% शुद्ध, बिना किसी केमिकल और बिना किसी प्रिजर्वेटिव वाला असली जैतून का तेल चाहते हैं, तो इसे घर पर बनाना बेहद आसान है. बिना किसी महंगी प्रेसिंग मशीन के, केवल मिक्सी और सूती कपड़े की मदद से आप घर पर ही शुद्ध एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

आवश्यक सामग्री:

ताजे या पके हुए जैतून: 500 ग्राम (काले या हरे, अच्छी गुणवत्ता वाले)

गुनगुना पानी: 2-3 बड़े चम्मच

मलमल या सूती कपड़ा

बनाने की विधि:

जैतून को साफ करें और गुठली निकालें: सबसे पहले जैतून को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि धूल और गंदगी निकल जाए. अब चाकू या पेस्टल की मदद से जैतून को हल्का दबाकर उनकी गुठलियां अलग कर लें.

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पेस्ट बनाएं: गुठली निकले हुए जैतून के पल्प को मिक्सी के जार में डालें. मिक्सी को पल्स मोड पर (रुक-रुक कर) चलाएं जब तक कि जैतून का एक गाढ़ा और चिकना पेस्ट न बन जाए.

पेस्ट को मलें: तैयार पेस्ट को एक कांच या स्टील के बाउल में निकालें. इसमें 2 चम्मच गुनगुना पानी मिलाएं. अब एक चम्मच या अपने हाथों की मदद से इस पेस्ट को 10-15 मिनट तक लगातार चलाएं और मलें. इस प्रक्रिया से जैतून की छोटी-छोटी तेल की बूंदें आपस में जुड़कर एक बड़ा रूप लेने लगती हैं और तेल अलग होने लगता है.

तेल छानें और निचोड़ें: अब एक साफ मलमल या सूती कपड़ा लें और इसे किसी बाउल के ऊपर रखें. जैतून के इस पेस्ट को कपड़े में डालें और कपड़े को चारों तरफ से समेटकर कसकर दबाएं. बूंद-बूंद करके कटोरी में जैतून का रस और तेल इकट्ठा होने लगेगा.

तेल और पानी अलग करें: कटोरी में जो लिक्विड इकट्ठा हुआ है, उसे 30-40 मिनट के लिए बिना छेड़े ऐसे ही छोड़ दें. तेल पानी से हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगेगा और पानी नीचे बैठ जाएगा. अब एक चम्मच या ड्रॉपर की मदद से ऊपर तैरते हुए 100% शुद्ध एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को अलग करके एक शीशी में निकाल लें.

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स्टोर करें: इस शुद्ध तेल को एक साफ, सूखी और डार्क कांच की बोतल में भरकर रखें ताकि धूप से इसके गुण खराब न हों.

घर पर बने शुद्ध जैतून तेल के फायदे

रात को सोने से पहले चेहरे पर 2 बूंद लगाकर मालिश करने से त्वचा में खिंचाव आता है और निखार बढ़ता है.

जैतून के तेल को हल्का गुनगुना करके सिर की चंपी करने से डैंड्रफ खत्म होता है और बाल तेजी से बढ़ते हैं.

हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए यह एक प्राकृतिक मॉइश्चराइजर का काम करता है.

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