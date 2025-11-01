हैदराबाद एयरपोर्ट को मिली LTTE-ISI से जुड़ी बम धमकी निकली फेक, जेद्दा से आ रही इंडिगो फ्लाइट मुंबई डायवर्ट

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (RGIA) पर शनिवार सुबह बम धमकी का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट को एक ईमेल के जरिए यह सूचना मिली कि जेद्दा से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट में “LTTE-ISI ऑपरेटिव्स” सवार हैं जिन्होंने 1984 के मद्रास एयरपोर्ट धमाके जैसी साजिश रची है. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंडिगो की उड़ान (फ्लाइट 6E-68) को हैदराबाद की बजाय मुंबई एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया. बाद में जांच में यह धमकी फर्जी (hoax) निकली.

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 5:25 बजे एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (APOC) को “RGIA.CustomerSupport@gmrgroup.in” मेल पर एक संदिग्ध ईमेल मिला. मेल “Papita Rajan” नामक ईमेल आईडी से भेजा गया था, जिसका सब्जेक्ट था- “Prevent landing of IndiGO 68 to Hyderabad”.

इस मेल में लिखा था कि फ्लाइट में सवार LTTE-ISI ऑपरेटिव्स ने RGIA पोर्ट पर 1984 मद्रास एयरपोर्ट ब्लास्ट जैसी कार्रवाई की योजना बनाई है. फ्यूल टैंक में माइक्रोबॉट्स के जरिए विस्फोटक लगाए गए हैं, जिनमें नर्व गैस भी शामिल है. मेल में आगे यह भी लिखा था कि फ्रैंकफर्ट ऑपरेशन एक टेस्ट था, कृपया नीचे दिए गए स्टेगनोग्राफिक डॉक्यूमेंट को पढ़ें.

इस खतरे के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमिटी (BTAC) की वर्चुअल बैठक बुलाई, जो सुबह 5:39 से 6:22 बजे तक चली. समिति ने इसे “स्पेसिफिक थ्रेट” मानते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया. इंडिगो की उड़ान को मुंबई एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया, जहां वह सुरक्षित लैंड कर गई.

हैदराबाद एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था. फ्लाइट के मुंबई पहुंचने के बाद पूरी तरह से जांच की गई, लेकिन कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

इंडिगो एयरलाइंस ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “जेद्दा से हैदराबाद आने वाली हमारी फ्लाइट 6E 68 को शनिवार सुबह सुरक्षा कारणों से मुंबई डायवर्ट किया गया. सभी यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जांच के बाद विमान को आगे की उड़ान के लिए मंजूरी मिल गई.”

एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए उन्हें रिफ्रेशमेंट और नियमित अपडेट दिए गए.

गौरतलब है कि यह घटना ऐसे समय हुई है जब ठीक एक महीने पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इंडिगो फ्लाइट को बम धमकी मिली थी. 30 सितंबर को मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट 6E 762 में बम की सूचना मिलने के बाद वहां भी सुरक्षा जांच के लिए विमान को रोका गया था, जो बाद में झूठी निकली थी.

पुलिस ने हैदराबाद एयरपोर्ट के इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है.

