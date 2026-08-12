जेप्टो के बाद अब Zomato पर कार्रवाई, बेंगलुरु में वेयरहाउस पर फूड सेफ्टी टीम की रेड

बेंगलुरु में राज्य खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो पर कार्रवाई की है. स्वास्थ्य विभाग ने के जोमैटो के सकलवारा गांव में स्थित 'हाइपरप्योर' वेयरहाउस पर अचानक छापेमारी की.

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खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई का मकसद फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और हेल्थ स्टैंडर्ड की जांच करना था. वेयरहाउस से छापेमारी के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई है.

तस्वीरों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वेयरहाउस के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण करते देखा गया. अधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज एरिया में जाकर रखे गए सामान का जायजा लिया. वहां रखे पीले रंग के क्रेट्स में पैक फूड प्रोडक्ट्स की जांच की गई.

(Photo- ITGD)

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कई सामानों के सैंपल सील

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम एक रूम में बैठी, जहां कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स और पैकेज्ड आइटम रखे दिखाई दे रहे हैं. इनमें दालें, मसाले और अंडों के ट्रे शामिल हैं. टीम ने कई सामानों के सैंपल सील किए. रेड के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों पर भी नजर डाली. वेयरहाउस में लगे फायर फाइटिंग टूल्स को भी जांचा गया.

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(Photo- ITGD)

जेप्टो के वेयरहाउस पर भी कार्रवाई

बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु ग्रामीण के होसकोटे में स्थित जेप्टो के एक वेयरहाउस का भी निरीक्षण हुआ था. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच के दौरान यहां भारी गंदगी पाई गई. ये वेयरहाउस 'निप्पॉन एक्सप्रेस' संचालित करता है.

स्वास्थ्य और साफ-सफाई से जुड़ी खामियों को देखने के बाद टीम ने रिपोर्ट तैयार की है. जांच में सामने आई गड़बड़ियों के आधार पर अब इस वेयरहाउस के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

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मुंबई में ब्लिंकइट स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड

वहीं, हाल ही में मुंबई में भी ब्लिंकइट के एक स्टोर पर ऑडिट हुआ था. FDA अचानक मलाड स्थित स्टोर का निरीक्षण करने पहुंची थी. इस दौरान स्टोर पर कॉकरोच का अंबार और काफी गंदगी पाई गई थी, जिसके बाद स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था.

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