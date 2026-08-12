scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जेप्टो के बाद अब Zomato पर कार्रवाई, बेंगलुरु में वेयरहाउस पर फूड सेफ्टी टीम की रेड

बेंगलुरु में राज्य खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने जोमैटो के 'हाइपरप्योर' वेयरहाउस पर अचानक छापेमारी की. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज एरिया सहित वेयरहाउस के कई हिस्सों का निरीक्षण किया और कई सैंपल सील किए. इससे पहले होसकोटे में जेप्टो के वेयरहाउस पर भी कार्रवाई हुई थी.

Advertisement
X
जोमैटो के सकलवारा स्थित वेयरहाउस पर रेड पड़ी. (Photo- ITGD)
जोमैटो के सकलवारा स्थित वेयरहाउस पर रेड पड़ी. (Photo- ITGD)

बेंगलुरु में राज्य खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो पर कार्रवाई की है. स्वास्थ्य विभाग ने के जोमैटो के सकलवारा गांव में स्थित 'हाइपरप्योर' वेयरहाउस पर अचानक छापेमारी की. 

खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई का मकसद फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और हेल्थ स्टैंडर्ड की जांच करना था. वेयरहाउस से छापेमारी के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई है.

तस्वीरों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वेयरहाउस के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण करते देखा गया. अधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज एरिया में जाकर रखे गए सामान का जायजा लिया. वहां रखे पीले रंग के क्रेट्स में पैक फूड प्रोडक्ट्स की जांच की गई.

सम्बंधित ख़बरें

Swiggy Zomato Boycott From 15th August
15 अगस्त से Boycott की धमकी, बेंगलुरु में बढ़ेगी स्विगी-जोमैटो की टेंशन!
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच 'फूडबंदी' पर सियासत
zomato-clarifies-viral-rs-370-biryani-notification-was-fake
'बिरयानी डिनर है, कंसेंट नहीं', वायरल पोस्ट पर Zomato की सफाई
know the new viral zomato swiggy
बस एक रोटी का ऑर्डर ... ये जुगाड़ उड़ा देगा जोमैटो-स्विगी की नींद
Deepinder Goyal’s Temple device
जोमैटो फाउंडर दीपिंदर गोयल लेकर आए दिमाग पढ़ने वाला डिवाइस?
(Photo- ITGD)
(Photo- ITGD)

कई सामानों के सैंपल सील

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम एक रूम में बैठी, जहां कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स और पैकेज्ड आइटम रखे दिखाई दे रहे हैं. इनमें दालें, मसाले और अंडों के ट्रे शामिल हैं. टीम ने कई सामानों के सैंपल सील किए. रेड के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों पर भी नजर डाली. वेयरहाउस में लगे फायर फाइटिंग टूल्स को भी जांचा गया.

Advertisement
(Photo- ITGD)

जेप्टो के वेयरहाउस पर भी कार्रवाई

बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु ग्रामीण के होसकोटे में स्थित जेप्टो के एक वेयरहाउस का भी निरीक्षण हुआ था. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच के दौरान यहां भारी गंदगी पाई गई. ये वेयरहाउस 'निप्पॉन एक्सप्रेस' संचालित करता है. 

स्वास्थ्य और साफ-सफाई से जुड़ी खामियों को देखने के बाद टीम ने रिपोर्ट तैयार की है. जांच में सामने आई गड़बड़ियों के आधार पर अब इस वेयरहाउस के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें: मुंबई के Blinkit स्टोर में कॉकरोच और गंदगी का अंबार, FDA ने सस्पेंड किया फूड लाइसेंस

मुंबई में ब्लिंकइट स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड

वहीं, हाल ही में मुंबई में भी ब्लिंकइट के एक स्टोर पर ऑडिट हुआ था. FDA अचानक मलाड स्थित स्टोर का निरीक्षण करने पहुंची थी. इस दौरान स्टोर पर कॉकरोच का अंबार और काफी गंदगी पाई गई थी, जिसके बाद स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'सदर साहब से कह देना...', जेल वापस लौटने से पहले अतीक के बेटों ने ओवैसी को भेजा पैगाम |
    हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड माहिका ने दिखाई बोल्डनेस, बिकिनी में फ्लॉन्ट किया टोन्ड फिगर, फैंस बोले- उफ्फ... |
    Kathiyawadi Aloo Sabji: बोरिंग दाल छोड़े, लंच में चावल के साथ बनाएं काठियावाड़ी हरे प्याज और आलू की चटपटी सब्जी, झटपट बनकर होगी तैयार |
    कोलंबिया भूकंप... 36 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकली 32 साल की महिला |
    भारत का बजने वाला है दुनिया में डंका, SBI ने लगाया ऐसा अनुमान, US-चीन आसपास भी नहीं |
    मुंबई के विले पार्ले में बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, मचा कोहराम |
    IPL 2027: हार्दिक पंड्या के गुजरात टाइटंस कमबैक पर ब्रेक, शुभमन ग‍िल ने किया 'खेला'? कप्तानी पर अटक गई बात |
    Causes of Dizziness : क्यों आते हैं चक्कर, ये किन बीमारियों का लक्षण, डॉक्टर ने बताया |
    मक्का पैक्ट में इस मुल्क की एंट्री पर सऊदी ने लगाया वीटो, सामने आई बड़ी वजह |
    रेलवे का फ्रेट नेटवर्क होगा मजबूत! इंफ्रा, मालभाड़े और नई भर्तियों पर ये है प्लान
    Advertisement