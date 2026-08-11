मुंबई के Blinkit स्टोर में कॉकरोच और गंदगी का अंबार, FDA ने सस्पेंड किया फूड लाइसेंस

महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी ब्लिंकइट (Blinkit) को करारा झटका लगा है. ब्लिंकइट के मलाड वेस्ट स्थित एक स्टोर में FDA को फूड सेफ्टी में गंभीर खामियां मिली. ऐसे में एफडीए ने स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है.

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FDA ने 7 अगस्त को ब्लिंकइट स्टोर पर अचानक ऑडिट किया. इस दौरान स्टोर में बहुत गंदगी पाई गई और फल-सब्जियों के स्टॉक पर बड़ी संख्या में कॉकरोच मंडराते मिले.

जांच अधिकारी तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि स्टोर में खाने-पीने की कई चीजें सीधे जमीन पर रखी गई थी. स्टोर में जंग लगे रैक थे, कोल्ड-स्टोरेज एरिया का रख-रखाव बेहद खराब था और पेस्ट-रोडेंट कंट्रोल की व्यवस्था भी नाकाफी पाई गई.

एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स और स्वच्छता में लापरवाही

निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोर में रखे कुछ फूड प्रोडक्ट्स अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुके थे. कई पैकेट्स खराब या खुले पाए गए. खाने की चीजों के रख-रखाव के लिए जरूरी FIFO/FEFO नियमों का भी पालन नहीं हो रहा था.

इसके अलावा, कचरा प्रबंधन और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर काफी खराब मिला. खाने-पीने की चीजों के सीधे संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी अधूरे थे. कर्मचारियों को PPE kit और दस्ताने भी नहीं दिए गए थे.

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अगले आदेश तक कारोबार पर रोक

एफडीए ने 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 32(3) के तहत ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. आदेश जारी होने के बाद से इस स्टोर से किसी भी तरह के फूड बिजनेस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

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राज्यभर में एफडीए का विशेष अभियान

बता दें कि ये कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए के 6 से 9 अगस्त के बीच पूरे राज्य में चलाए गए विशेष जांच अभियान का हिस्सा है. इस दौरान खाद्य निर्माण, भंडारण और बिक्री से जुड़े कई प्रतिष्ठानों की पड़ताल की गई. एफडीए ने लोगों से अपील की है कि वो फूड सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन की तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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