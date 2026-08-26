रक्षाबंधन से पहले 50 किलो खोया में मिले कीड़े-मकोड़े, कारखाना सील

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नकली मिठाई और मावे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. बाजपुर तहसील के सुल्तानपुर पट्टी में प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की.

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बाजपुर SDM ऋचा सिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर छापा मारा. इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली मिठाई, मिलावटी मावा और मिठाई बनाने का कच्चा माल बरामद किया गया. जांच में सामने आया कि एक घर में नकली मिठाई बनाने का काम चल रहा था.

80 किलो मिलावटी खोया और 40 किलो बर्फी मिली

कार्रवाई के दौरान एक दुकान से करीब 80 किलो मिलावटी खोया बरामद किया गया. इसके अलावा 40 किलो मिलावटी बर्फी भी मिली. करीब डेढ़ क्विंटल मिलावटी केक और लौज भी बरामद किए गए.

प्रशासन की मौजूदगी में दुकान मालिक ने इन मिठाइयों को खुद नष्ट करने की सहमति दी. इसके बाद बरामद मिठाइयों और मावे के सैंपल लिए गए. बाकी सामग्री को नष्ट करा दिया गया. खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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छापेमारी के दौरान उत्तराखंड स्वीट्स से करीब 50 किलो ऐसा खोया मिला, जिसमें कीड़े-मकोड़े पाए गए. वहां छेना से बनी मिठाइयां भी मिलीं. टीम ने इन्हें मौके पर ही नष्ट कराया. खाद्य विभाग ने खोये के सैंपल भी लिए. दुकान में गंदगी मिलने पर चालानी कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने साफ कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

मिल्क पाउडर और रिफाइंड से बनाया जा रहा था नकली मावा

कुलदीप गुप्ता स्वीट्स पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की. यहां मिल्क पाउडर और रिफाइंड से तैयार किया गया नकली मावा बरामद हुआ. इसी नकली मावे से मिठाइयां भी बनाई जा रही थीं. अधिकारियों के मुताबिक, दुकान मालिक ने खुद स्वीकार किया कि मिल्क पाउडर और रिफाइंड तेल की मदद से नकली मावा तैयार किया जा रहा था. इसके बाद टीम ने मौके से तैयार मिठाइयों और मावे के सैंपल लिए.

एसडीएम ऋचा सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री मिली. उन्होंने कहा कि दुकान मालिक से तैयार मिठाइयों और मावे को नष्ट कराया गया. सैंपलिंग की प्रक्रिया भी पूरी की गई. इस मामले में एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. नकली मिठाई बनाने वाले परिसर को सील कर दिया गया है. खाद्य विभाग की ओर से अलग से भी कार्रवाई की जा रही है.

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प्रशासन ने बरामद नकली मिठाई को नष्ट कराने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया. बड़ी मात्रा में मिली मिठाई को मौके से हटाकर नष्ट कराया गया.

अधिकारियों ने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा. त्योहारों के दौरान खास तौर पर मिठाई और मावे की दुकानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी. प्रशासन ने लोगों से भी मिठाई खरीदते समय गुणवत्ता और साफ-सफाई का ध्यान रखने की अपील की है.

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