scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

90 साल की सास को कांवड़ में साथ लेकर हरिद्वार से दिल्ली पैदल निकली काजल, बोली- सेवा मेरा सौभाग्य

हरिद्वार से दिल्ली तक कांवड़ यात्रा पर निकली काजल चौधरी इन दिनों लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वजह है उनका अपनी 90 वर्षीय सास चंद्रो देवी को साथ लेकर पैदल सफर करना. काजल 21 जुलाई को हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर रवाना हुई थीं और अब गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ रही हैं.

Advertisement
X
सास की इच्छा के लिए बहू ने उठाया बड़ा संकल्प.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
सास की इच्छा के लिए बहू ने उठाया बड़ा संकल्प.(Photo: Mayank Gaur/ITG)

आस्था, संकल्प और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की अनूठी मिसाल हरिद्वार से दिल्ली तक देखने को मिल रही है. काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सास चंद्रो देवी को साथ लेकर पैदल कांवड़ यात्रा पर निकली हैं. वह हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर दिल्ली के शाहदरा तक जाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं.

दरअसल, काजल की यह यात्रा 21 जुलाई को शुरू हुई थी. हरिद्वार से निकलने के बाद वह गाजियाबाद के मोदीनगर और मुरादनगर से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं. यात्रा के दौरान दोनों अलग-अलग जगहों पर रुककर आराम करती हैं और फिर आगे का सफर तय करती हैं.

यह भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद में हाईटेक सुरक्षा, 2000 CCTV और ड्रोन से 24 घंटे होगी निगरानी

सम्बंधित ख़बरें

Ghaziabad Viral video
नाले के पानी में केले धोने का सच, गाजियाबाद पुलिस ने खोल दिया राज
10 अगस्त को होगी पुष्प वर्षा.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद में हाईटेक सुरक्षा, CCTV से होगी निगरानी
गाजियाबाद की फैमिली ने लगाए आरोप. (Photo: Screengrab)
केक कटा, तालियां बजीं... फिर बिगड़ने लगी तबीयत! जानें पूरा मामला
बाइक के बैग से मिली शराब की बोतल.(Photo: Screengrab)
कांवड़ यात्रा पर निकले 3 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत
Woman Beaten in mall
जयपुरिया मॉल में युवती पर चाकू लेकर टूटा युवक, मारपीट का वीडियो वायरल

सड़क से गुजरते हुए 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कांवड़ के साथ देख स्थानीय लोग और श्रद्धालु भी उनकी सराहना कर रहे हैं. कई जगहों पर लोगों की ओर से उन्हें सहयोग भी मिल रहा है.

सास की इच्छा पूरी करने के लिए उठाया कदम

काजल चौधरी ने बताया कि उनकी सास चंद्रो देवी की उम्र 90 साल है. धार्मिक आस्था के चलते उनकी इच्छा थी कि वह हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा करें. इसी इच्छा को पूरा करने के लिए काजल ने उन्हें अपने साथ लेकर पैदल सफर करने का फैसला किया.

Advertisement

काजल के मुताबिक, यात्रा के दौरान बुजुर्ग सास की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. दोनों रास्ते में विश्राम करती हैं और फिर यात्रा आगे बढ़ाती हैं. उम्र अधिक होने के बावजूद चंद्रो देवी का उत्साह कम नहीं हुआ है.

काजल कहती हैं कि बुजुर्गों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उनके लिए यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि अपनी सास की इच्छा पूरी करने और बहू होने का कर्तव्य निभाने का भी अवसर है.

पहले सास को करा चुकी हैं 84 कोस परिक्रमा

काजल ने बताया कि इससे पहले वह अपनी सास चंद्रो देवी को वृंदावन की 84 कोस परिक्रमा भी करा चुकी हैं. अब दोनों ने हरिद्वार से दिल्ली के शाहदरा तक पैदल जाने का संकल्प लिया है.

उनका कहना है कि पहले उनकी सास ने परिवार की देखभाल की और उनका भी ख्याल रखा. अब समय आया है कि वह अपनी बुजुर्ग सास की सेवा करें और उनकी धार्मिक इच्छाओं को पूरा करने में साथ दें.

काजल की इस यात्रा में कांवड़ के साथ गंगाजल भी शामिल है. हरिद्वार से शुरू हुआ उनका सफर अब गाजियाबाद पार करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहा है.

आस्था के साथ बुजुर्गों की सेवा का संदेश

Advertisement

90 वर्षीय चंद्रो देवी को साथ लेकर पैदल यात्रा कर रही काजल की तस्वीर और उनका संकल्प लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. रास्ते में उन्हें देखने वाले श्रद्धालु इसे आस्था के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी की मिसाल बता रहे हैं.

इस यात्रा में धार्मिक विश्वास के साथ बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सेवा का भाव भी नजर आ रहा है. काजल का कहना है कि वह अपनी सास की इच्छा पूरी करने के लिए यह सफर कर रही हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि वह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रही हैं.

हरिद्वार से दिल्ली तक जारी यह यात्रा अब सिर्फ एक कांवड़ यात्रा नहीं रह गई है, बल्कि बहू और सास के रिश्ते में सेवा, सम्मान और अपनापन दिखाने वाली कहानी बन गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    90 साल की सास को कांवड़ में साथ लेकर हरिद्वार से दिल्ली पैदल निकली काजल, बोली- सेवा मेरा सौभाग्य |
    ग्राउंड रिपोर्ट: कागजों पर 100 बेड का अस्पताल, जमीनी हकीकत- गेट पर लटका मिला ताला! ग्वालियर में नर्सिंग कॉलेजों की खुली पोल |
    'तुम्हें झारखंड बुलाता है, कब आओगे?', प्रयागराज में पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर हमला, देखें |
    janamashtami Panjeeri: जन्माष्टमी से पहले ही सीख लें 1 कप गेहूं के आटे से पंजीरी बनाना, बाजार के नहीं लगाने होंगे चक्कर |
    बारिश में सड़क बनी नदी, दिल्ली में शख्स ने निकाल ली नाव, Video वायरल |
    रक्षाबंधन के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण, जानिए भारत में सूतक काल रहेगा या नहीं? |
    राहुल गांधी ने की कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ, पंजाब चुनाव से पहले होगा खेल? देखें |
    दुर्लभ पैंगोलिन तस्करी केस में बड़ा फैसला, आरोपी की जमानत याचिका खारिज |
    अब छात्रों को IAS-IPS अफसर देंगे करियर टिप्स, Gen-Z के लिए योगी सरकार की नई पहल |
    8-8-8 का महासंयोग! इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए लकी आज का दिन
    Advertisement