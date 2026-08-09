कांवरिया लेन में घुसी Dial-112 की गाड़ी, आराम कर रहे श्रद्धालु के पैर पर चढ़ा पहिया

बिहार के मुजफ्फरपुर में कांवरिया रूट पर शनिवार देर रात पुलिस वाहन से हादसा हो गया. तुर्की ओवरब्रिज के पास आराम कर रहे एक कांवरिया के पैर पर Dial-112 की गाड़ी का पहिया चढ़ गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद साथी श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई. घायल को तुरंत पास के मेडिकल कैंप ले जाया गया.

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घायल कांवरिया की पहचान जाफरपुर निवासी नंदेश्वर पासवान के रूप में हुई है. वह 20 सदस्यीय जत्थे के साथ पहलेजा से गंगाजल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे थे. शनिवार रात जत्था तुर्की ओवरब्रिज के पास कुछ देर ठहर गया था. इसी दौरान सड़क किनारे आराम कर रहे नंदेश्वर हादसे की चपेट में आ गए.

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बताया गया कि कांवरिया जत्था यात्रा के दौरान कुछ देर आराम कर रहा था. इसी बीच पेट्रोलिंग पर निकली Dial-112 की टीम इलाके में पहुंची. पुलिस वाहन सड़क किनारे खड़ी एक बाइक के पास से गुजर रहा था. इसी दौरान वाहन की चपेट में आने से एक कांवरिया को पैर में चोट लग गई.

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इवेंट की सूचना पर पहुंची थी Dial-112 की टीम

पुलिस के मुताबिक, रात करीब 11 बजे Dial-112 की टीम को एक इवेंट की सूचना मिली थी. इसी सूचना पर टीम इलाके में पहुंची थी. मौके पर सड़क किनारे एक बाइक खड़ी थी और उसके पास से पुलिस वाहन को निकालने के दौरान यह घटना हुई. हादसे में कांवरिया को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन पैर में आंशिक चोट पहुंची.

घटना के बाद साथियों ने घायल नंदेश्वर पासवान को तत्काल मेडिकल कैंप पहुंचाया. वहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.

डीएसपी एसी ज्ञानी ने बताया कि घायल कांवरिया का तत्काल शिविर में इलाज कराया गया. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में घटना गलती से हुई प्रतीत हो रही है. मौके पर मौजूद परिस्थितियों और वाहन की आवाजाही को लेकर भी पुलिस ने जानकारी जुटाई है.

पुलिस बोली- सड़क किनारे बाइक खड़ी करने से हुई परेशानी

डीएसपी के मुताबिक, पुलिस की ओर से मौके पर बाइक को सड़क किनारे नहीं खड़ा करने के लिए कहा गया था. इसके बावजूद बाइक वहां खड़ी किए जाने की बात सामने आई है. इसी दौरान Dial-112 का वाहन वहां से गुजर रहा था और हादसा हो गया.

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पुलिस ने बताया कि घटना के बाद स्थिति को संभाल लिया गया. घायल कांवरिया का कैंप में उपचार कराया गया और उनकी हालत को लेकर किसी गंभीर खतरे की जानकारी सामने नहीं आई है. मामले में संबंधित पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू कर दी है.

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पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि हादसे की वास्तविक परिस्थितियों और इसमें किसी की लापरवाही रही या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.

कांवरिया रूट पर पुलिस वाहन की आवाजाही से सुरक्षा पर सवाल

मुजफ्फरपुर में कांवरिया रूट पर रात के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं. लंबी दूरी तय करने के दौरान कई जगह कांवरिया सड़क किनारे रुककर आराम भी करते हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं के बीच पुलिस और अन्य वाहनों की आवाजाही के दौरान अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होती है.

इस घटना के बाद कांवरिया लेन में वाहनों की आवाजाही और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. खासकर रात के समय जब बड़ी संख्या में कांवरिया सड़क पर मौजूद रहते हैं, तब पुलिस वाहनों को गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

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हालांकि, इस हादसे में केवल एक कांवरिया के घायल होने की जानकारी सामने आई है और उनका तत्काल प्राथमिक उपचार कराया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद घटना की जिम्मेदारी और आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.

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