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जेन जी के मीम किंग बने रवि किशन, बोले- ये पागलपन है, ऐसा कभी नहीं हुआ

इंटरनेट पर छा चुके रवि किशन ने अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी पर बात की है. उन्होंने कहा कि सावन महीना चल रहा है, तो उनपर भगवान शिव की कृपा बरसी है. उनके मुताबिक, ये एक किस्म का पागलपन है.

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जेन जी के फेवरेट रवि किशन (Photo: Social Media)
जेन जी के फेवरेट रवि किशन (Photo: Social Media)

भोजपुरी स्टार और बीजेपी के सांसद रवि किशन इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. आप जहां नजर घुमाते हैं, एक्टर वहां किसी ना किसी रूप में पाए जाते हैं. डांस हो या सिंगिंग या फिर फिलॉसफी, रवि किशन का हर अंदाज जेन जी को पसंद आ रहा है. मीम कल्चर में सिर्फ उनके चर्चे हैं, जिससे वो अब एक और बड़े स्टार बन चुके हैं. 

रवि किशन इस समय अपने गोल्डन पीरियड में हैं. उनका सबसे पॉपुलर मीम 'मनी फॉलोस ब्रदर' बना हुआ है, कुछ समय पहले 'जल्दी द लेट' छाया हुआ था. फिल्मों-सीरीज के बाद, मीम कल्चर से मिल रहे प्यार पर भोजपुरी स्टार ने HT से बात की है. उन्होंने इस पूरी स्थिति पर कहा है कि वो कुछ भी खुद से नहीं करते हैं, सब अपने आप हो जाता है. 

मीम्स से परेशान रवि किशन?

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रवि किशन ने कहा- ये कुछ अलग ही खेल चल रहा है, ये तो पागलपन है. अभी सावन का महीना चल रहा है और जब महादेव का आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसा ही होता है. इस देश में आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो एक्टर हो या राजनेता. सच में, ये पागलपन है!

'लोग पॉपुलर होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और इसी वजह से मेरा ‘मौन व्रत’ और भी ज्यादा मशहूर हो गया. सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब अपने आप और ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है. यहां तक कि बीजेपी के हैंडल, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर मीम्स बनाए हैं. मैं खुद इन सबको फॉलो कर रहा हूं और हर चीज पर लाइक भी कर रहा हूं.'

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जेन जी ने दी नई उड़ान!

रवि किशन ने इसका क्रेडिट जेन जी को देते हुए उनका धन्यवाद किया है. वो कहते हैं- मुझे पहले कभी इस तरह किसी ने नहीं पहचाना था. अब लोग मुझे और ज्यादा देखना और मेरे बारे में जानना चाहते हैं. जेन जी ने मुझे अपना मान लिया है. मैं इसके लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनकी क्रिएटिविटी को सलाम करता हूं.

'इस प्यार की वजह से लोग मुझे लॉर्ड रवि, गॉड रवि, आज के ओशो और ना जाने क्या-क्या नामों से बुलाते हैं. उन्हें असली लोग पसंद हैं. उन्हें मेरी कमियां और मेरी गलतियां भी अपनी जैसी लगती हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूं. हर इंसान से गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूं. मैं हमेशा दिल से बात करता हूं और लोगों को मेरी यही सच्चाई पसंद आ रही है.'

बात करें रवि किशन के वर्क फ्रंट की, तो वो जल्द मिर्जापुर फिल्म में नजर आएंगे. उनका रोल एक नए गैंगस्टर का होगा, जो गुड्डू पंडित की जिंदगी में बवाल पैदा करेगा. ये फिल्म 4 सितंबर को रिलीज होगी. 

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