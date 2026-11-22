उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक हरीश धामी के एक पत्र से सियासी विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, धारचूला से विधायक हरीश धामी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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हरीश धामी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में उनकी सुरक्षा में तैनात गनर को बदल दिया है. विधायक का दावा है कि नए गनर के जरिए उनकी हर गतिविधि की जानकारी सरकार तक पहुंचाई जा रही है. उनका कहना है कि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

राज्यपाल को लिखे पत्र में कांग्रेस विधायक ने आशंका जताई है कि उनकी हत्या कराई जा सकती है. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है. पत्र सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

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हरीश धामी का पत्र सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. फिलहाल विधायक की ओर से लगाए गए आरोपों पर सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है.

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जौलजीबी मेले में भी हुआ था विवाद

हरीश धामी इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर दिए गए बयानों और अपने व्यवहार की वजह से चर्चा में रहे हैं. 14 नवंबर को पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में एक कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया था. उस समय हरीश धामी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जाने के बाद हरीश धामी ने आरोप लगाया था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया.

इससे नाराज होकर हरीश धामी ने मंच पर माइक फेंक दिया था. इसके बाद उनकी साउंड सिस्टम से जुड़े कर्मचारियों के साथ तीखी बहस हुई. उनके समर्थकों ने भी हंगामा किया था. मौके पर मौजूद पुलिस को भीड़ को संभालने की कोशिश करनी पड़ी थी.

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इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस दौरान हरीश धामी ने मुख्यमंत्री को 'कायर धामी' कहते हुए धारचूला से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी. बीजेपी के जिला मंत्री रघुवीर सिंह ने उनके इस व्यवहार की आलोचना की थी.

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