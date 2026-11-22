वाणिज्यिक हित अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. भाग्य की मदद से महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. विविध मामलेे पक्ष में बनेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह रखेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. उन्नति के अवसर अनुकूल रहेंगे. पेशेवरों का साथ सहयोग पाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उछाल आएगा. आसपास सकारात्मकता बढ़ेगी. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. करीबी साथ निभाएंगे. नवीन कोशिशों में रुचि रहेगी. व्यापार में बेहतर बने रहेंगे.

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा और लाभ बढ़ेगा. आर्थिक परिणाम संवार पर रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रियजनों की खुशी बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. सुख संवाद बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. जनकार्य करें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 4 और 7

शुभ रंग : माणिक्य के समान

---- समाप्त ----