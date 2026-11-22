श्रमशीलता और प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. कामकाज पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचें. कामकाजी मामलों में निरंतरता बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की कोशिश बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार औसत से अच्छा रहेगा. मेहनत से परिणाम बनाएंगे. व्यापार व्यवसाय के साथियों को अनसुना न करें. सेवाक्षेत्र में प्रभावी रहेंग. सजगता सतर्कता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लोभ में नहीं आएं. बैंकिंग गतिविधियों में रुचि रहेगी. लोन व उधार संबंधी विषयों में गति बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. लाभ मध्यम बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबी के साथ वक्त बिताएंगे. सहयोग सहकार बना रहेगा. संबंधों पर ध्यान देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. मैत्री मजबूत रहेगी. संबंध सहज बनेंगे. परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. सहजता सजगता से पक्ष रखेंगे. मित्रों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निर्देशों को नजरअंदाज न करें. खानपान पर बल दें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. योग व्यायाम करेंगे. स्वास्थ्य पर जोर दें.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. नियम रखें.

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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : मरून

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