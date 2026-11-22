कामकाज में सहजता बनाए रहें. खर्च की अधिकता पर अंकुश बढ़ाएं. बजट पर दबाव बना रह सकता है. निवेश पर जोर रहेगा. आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को तैयारी से आगे बढ़ाएं. संबंधों को बेहतर बनाए रखें. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. नियमों की अवहेलना से बचें. कार्ययोजनाओं में सूझबूझ व नियंत्रण बनाए रखें. न्यायिक मामलों में गति आएगी. रिश्तेदारों का साथ और सहयोग बना रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- वैदेशिक मामलों में सक्रियता आएगी. रुटीन बनाए रखें. व्यापार में सजग रहें. प्रलोभन व दिखावे में नहीं आएं. कार्य समय पर पूरा करेंगे. आवश्यक विषयों में धैर्य बढ़ाएं.

धन संपत्ति- लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाएं. न्यायिक मामलों में भूलचूक से बचें. निरंतरता बनाए रखंे. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी. लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं. दिखावा न करें.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों के साथ सहकार से आगे बढ़ें. करीबियों की खुशी के लिए बजट की अनदेखी कर सकते हैं. परिवार में समय देंगे. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. संबंधियों में सुख संवाद रहेगा. विनम्रता विवेक बनाए रखें. व्यवहार को संवारें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाह न हों. आत्मविश्वास बना रहेगा. धोखेबाजों से बचें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. सजग रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 4, 6 और 7

शुभ रंग : श्वेत

---- समाप्त ----