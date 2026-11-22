शुभता के संचार से उत्साहित से बने रहेंगे. आसपास का वातावरण अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. नवीन विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यो को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यो से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. करीबी लोगों से भेंट होगी. विविध मामलों में निरंतरता रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सुजन बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे. आधुनिक तौरतरीकों को अपनाएंगे. नवाचार में रुचि लेंगे. पहल पराक्रम दिखाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियां को बढ़ावा देंगे. चर्चा में आगे बने रहेंगे. कार्यो में सक्रियता आएगी. साख बढ़त पर रहेगी. प्रबंधन पर जोर देंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. संबंधों का लाभ लेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों में सहकार बढ़ेगा. आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. करीबियों से सुखद समय बिताएंगे. वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. अपनों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. रोग दोष हल होंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. कलात्मकता बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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