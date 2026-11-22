पेशेवर समकक्षों से भेंट मुलाकात होगी. लक्ष्यों को पूरा करने पर फोकस होगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बढ़त पाएगा. बेहतर लाभ की संभावना बनी रहेगी. भावनात्मक संबंधों साधेंगे. मित्रों से सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक परिणाम सकारात्मक बनेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. मित्रों के सहयोग से उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यो को गति देंगे. संकोच दूर होगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक स्थिति बढ़त पर रहेगी. लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. चहुंओर हितप्रद परिणाम बनेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. कार्यो को वांछित गति में बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आय के स्त्रोत बढ़ा सकेंगे. वाणिज्यिक तेजी पर जोर रहेगा. वित्तीय फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति लाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ाएंगे. मानसिक संबंध संवरेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. घर में सुख बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. अपनी बात मजबूती से कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवारेंगे. खानपान पर आकर्षक होगा. सीख सलाह रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 4, 5 और 7

शुभ रंग : पीच कलर

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