महत्वपूर्ण विषयों में तेजी बनी रहेगी. साझा मामलों पर जोर बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता रखेंगे. करियर कारोबार में रुचि बढ़ाएंगे. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. टीमवर्क में अच्छा करेंगे. कारोबार में शुभता बढे़गी. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. सबको साथ लेकर चलने की आदत बनाएं. महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर नीति नियमों को बनाए रखेंगे. साक्षात्कार में सफल होंगे. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. व्यवस्था पर फोकस होगा. सहयोग व सम्मान बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय हितलाभ बढ़ेगा. योजनाओं को पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास बनाए रखें. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. ब़ड़ों से बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में प्रेम और विश्वास बल पाएगा. स्वजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. करीबी संग वक्त बिताएंगे. प्रेम स्नेह व उत्साह बना रहेगा. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. संबंधों में मिठास भरेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. भावनात्मक मजबूती रहेगी. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सहयोग व उत्साह से काम लेंगे.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. उद्योग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 6 और 7

शुभ रंग : क्रीम कलर

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