लोगों से चर्चा में जल्दबाजी से बचें. महत्वपूर्ण कार्यो में पहल में आएं. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. बहस विवाद की स्थिति से बचें. सजगता से कार्य करें. नीति धर्म का पालन बढ़ाएं. खानपान और सेहत देखें. भावुकता में न आएं. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. सतर्कता सजगता बरतें. भूलचूक की स्थिति से बचें. हानि उठानी पड़ सकती है. लेनदेन में उतावली न दिखाएं. ठगों की बातों में न आएं. विपक्षियों से दूरी रखें. अप्रत्याशित मामले उभर सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय - कारोबारी दबाव बढ़ सकता है. व्यवसाय को परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यो में निरंतरता रखेंगे. फैसले लेने में धैर्य दिखाएं. अनुबंधों को बनाए रखें.

धन संपत्ति - वित्तीय कार्यो में उतावली से बचें. व्यवस्था को बेहतर बनाए रहें. प्रलोभन में आने से बचें. बजट प्रभावित रहने की आशंका है. लेनदेन में स्पष्टता रखें. बहकावे में निर्णय नहीं लें.

प्रेम मैत्री- घर में समय दें. स्वस्थ चर्चा बनाए रखें. उचित अवसर पर पक्ष रखें. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. रिश्तों को संवारेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. संबंध संवरेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों पर ध्यान दें. सजगता बनाए रहें. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार से बचें. गोपनीयता रखें. योग बढ़ाएं

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आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. मदद बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 4, 5 और 7

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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