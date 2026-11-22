घर में सुख संचार बढ़ेगा. लेनदेन में पहल बनाए रखेंगे. सूझबूझ व तैयारी से आगे बढ़ेंगे. अधिकतर मामलों में सफलता पाएंगे. करियर कारोबार में प्रतिभा प्रदर्शन संवरेगा. प्रबंधन के कार्यो को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन संचार रहेगा. प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. सभी सहयोगी होंगे. अपनी जगह बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर के मामले बल पाएंगे. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर होगा. स्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. सभी का साथ पाएंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संवार पर रहेगा. विविध प्रयासों को बढ़ाएंगे. साख संवार बनी रहेगी. विविध योजनाएं फलेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

प्रेम मैत्री- आपसी समन्वय से आगे बढ़ेंगे. अपनों की निजता का सम्मान करेंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. घर परिवार में प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. रिश्तों में समन्वय रहेगा. संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संवेदनशील रहेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें एवं अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 4 और 7

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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