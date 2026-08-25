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नहीं पसंद आया बिरयानी का स्वाद, नाबालिगों ने किया विवाद, होटल कर्मचारी को चाकू मारकर फरार

दिल्ली की कबूतर मार्केट में बिरयानी के स्वाद को लेकर हुए विवाद में दो नाबालिगों ने 25 साल के होटल कर्मचारी एहसान पर किचन के चाकू से हमला कर दिया. हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पढ़ें इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली में बिरयानी के स्वाद को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी हिंसा में तब्दील हो गया. पहले बिरयानी के स्वाद को लेकर होटल कर्मचारी और दो ग्राहकों के बीच कहासुनी हुई और फिर विवाद बढ़ने के बाद दो नाबालिगों ने 25 साल के कर्मचारी अहसान पर धारदार चाकू से हमला कर दिया. हमले में घायल शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

ये खूनी वारदात उत्तर-पूर्वी दिल्ली की कबूतर मार्केट की है. पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की है. अहसान स्थानीय निवासी है और घटना के वक्त होटल में ड्यूटी पर था. इसी दौरान दो ग्राहक खाना खाने के लिए पहुंचे थे. बिरयानी खाने के बाद दोनों ने उसके स्वाद को लेकर आपत्ति जताई और इसी बात पर कर्मचारी से उनकी बहस शुरू हो गई. शुरुआती जांच में पुलिस को होटल मालिक से घटना की जानकारी मिली है.

बताया जा रहा है कि खाने के स्वाद को लेकर शुरू हुई बहस कुछ ही देर में काफी बढ़ गई. आरोप है कि दोनों ग्राहकों ने वहां मौजूद एहसान पर सब्जी काटने वाले किचन के चाकू से हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. हमले के बाद घायल कर्मचारी को उसके पड़ोसी ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया.

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अहसान को सबसे पहले जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया था. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस के अनुसार, पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद वेलकम थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश के लिए तकनीकी जानकारी के साथ-साथ फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी किया.

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है. इसके साथ ही धारा 3(5) यानी समान मंशा के तहत भी कार्रवाई की गई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान आरोपियों की पहचान करने के बाद उन्हें ट्रेस किया गया. इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया और पूछताछ शुरू की गई.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं. उनकी उम्र 14 और 15 साल बताई गई है. पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है. आरोपियों की निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल किया गया सब्जी काटने वाला चाकू भी बरामद कर लिया गया है. अब पुलिस घटना से जुड़े बाकी पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि खाने के स्वाद को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिर किस तरह इतना बढ़ गया कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया. पुलिस दोनों पक्षों के बयान और घटनाक्रम की कड़ियों को भी जांच रही है. साथ ही यह भी सत्यापित किया जा रहा है कि विवाद के दौरान वास्तव में क्या-क्या हुआ था और हमले की पूरी परिस्थितियां क्या थीं. इस घटना ने एक बार फिर मामूली कहासुनी के हिंसक रूप लेने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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