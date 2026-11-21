मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंकों से करोड़ों रुपये का लोन लेने और धोखाधड़ी करने के आरोप में फरार चल रहे पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अयोध्या नगर पुलिस ने देर रात संदीप ममतानी और उसकी पत्नी संगीता ममतानी को पकड़ा. आरोप है कि दोनों फर्जी प्रॉपर्टी दस्तावेज तैयार कर बैंकों से लोन लेते थे और फिर रकम का इस्तेमाल लग्जरी जिंदगी जीने में करते थे. करीब एक साल से फरार चल रहे इस दंपती की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब पूरे वित्तीय नेटवर्क की पड़ताल कर रही है.

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कैसे रचते थे करोड़ों की ठगी का खेल?

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी दंपती कथित तौर पर मकानों और दूसरी संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार करता था. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से लोन हासिल किया जाता था. इसके बाद लोन की रकम का गबन कर महंगी और लग्जरी जिंदगी जीने में खर्च किया जाता था. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह के मुताबिक, दोनों बिल्डरों के साथ ज्वाइंट वेंचर में भी काम करते थे. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे खेल में कितने करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.

प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत से खुला मामला

इस धोखाधड़ी का मामला करीब दो साल पहले प्रॉपर्टी डीलर योगेश सूद की शिकायत के बाद सामने आया था. उन्होंने अयोध्या नगर थाने में संदीप और संगीता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि दंपती ने संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से लोन लिया और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की.

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शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी दंपती के खिलाफ भोपाल के अलग-अलग थानों और जांच एजेंसियों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इनमें अयोध्या नगर, चूना भट्टी, क्राइम ब्रांच और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) से जुड़े मामले शामिल बताए जा रहे हैं. पंजाब में भी दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है.

15 वारंट जारी, फिर भी पुलिस को देते रहे चकमा

पुलिस के मुताबिक, संदीप और संगीता करीब एक साल से फरार थे और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे. दोनों के खिलाफ जिला न्यायालय से करीब 15 अस्थाई वारंट जारी हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी. आखिरकार प्रॉपर्टी डीलर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

बैंक खातों और संपत्तियों की होगी जांच

गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है. संबंधित बैंकों से लोन की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पता चल सके कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए कितनी संपत्तियों पर कर्ज लिया गया और ठगी की रकम कहां खर्च की गई.

फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए अदालत से पांच दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में इस कथित करोड़ों के खेल से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं.

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