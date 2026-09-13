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पंजाब: फाजिल्का में पुलिस स्टेशन में धमाका, सुखबीर बादल का वार- न घर सुरक्षित, न थाना

फाजिल्का के जलालाबाद स्थित थाना सिटी में बीती रात एक जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके में कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए. पुलिस घटना की जांच में जुटी है और इलाके के CCTV फुटेज की भी जांच कर रही है.

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जलालाबाद के पुलिस स्टेशन में धमाका (Photo: ITG)
जलालाबाद के पुलिस स्टेशन में धमाका (Photo: ITG)

फाजिल्का के जलालाबाद स्थित थाना सिटी में देर रात एक जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके के कारण दो गाड़ियों के शीशे टूट गए. घटना की सूचना मिलते ही फाजिल्का SSP फौरन मौके पर पहुंचे. हालांकि, अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये धमाका किस चीज से हुआ. एहतियात के तौर पर पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है.

फाजिल्का के जलालाबाद स्थित थाना सिटी में बीती रात लगभग 2 बजे एक जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके में कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए. फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है.

SP सतिंदर कुमार ने बताया कि रात करीब 2 बजे धमाके की आवाज सुनाई दी. इस घटना में 4-5 गाड़ियों के शीशे टूटे. SP ने बताया कि घटना में फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच की गई. इलाके के CCTV फुटेज भी देखे जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. 

सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार को घेरा

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस घटना को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है. उन्होंने दावा किया है कि पुलिस स्टेशन के अंदर बीती रात जोरदार धमाका हुआ. उन्होंने AAP पर तंज कसते हुए कहा कि AAP के शासनकाल में ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं. 

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यह भी पढ़ें: सिद्धू मूसेवाला के करीबी पंजाबी सिंगर के घर पर फायरिंग, ताबड़तोड़ चलीं गोलियां

सुखबीर सिंह बाद ने कहा, "पंजाब में सुरक्षा-व्सवस्था ध्वस्त है. न घर सुरक्षित हैं और न ही पुलिस स्टेशन." उनका कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए.

SAD प्रमुख ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की जनता को उनके लोक मिलनी कार्यक्रम या डॉक्यूमेंट्री नहीं चाहिए बल्कि सुरक्षित माहौल चाहिए.

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