हिमाचल में पुल से लगाई दो युवतियों ने छलांग, एक की बची जान, दूसरी की तलाश जारी

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवीं पुल से दो युवतियों के छलांग लगाए जाने की घटना सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंचीं. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.

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अब तक मिली जानकारी के अनुसार, बचाव दलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक युवती को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है. हालांकि, दूसरी युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.



मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल है.

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इस बीच, रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस और बचाव दल के कर्मचारी अंधेरे में टॉर्च और सर्च लाइट की मदद से दूसरी युवती की तलाश में जुटे हुए हैं. स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम का पूरा सहयोग करते नजर आ रहे हैं.

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फिलहाल दोनों युवतियों की पहचान नहीं हो सकी है और न ही इस बात का खुलासा हो पाया है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम किन कारणों से उठाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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