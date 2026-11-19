तमिलनाडु में ड्रग्स तस्करी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी TVK पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है.
स्टालिन ने तमिलनाडु की तुलना GTA गेम की 'वाइस सिटी' से करते हुए कहा कि TVK के शासन में राज्य उसी दिशा में बढ़ रहा है. GTA यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वीडियो गेम की एक मशहूर सीरीज है, जिसमें अपराध की दुनिया दिखाई जाती है.
स्टालिन ने अपनी पोस्ट में चेन्नई में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की कार्रवाई का जिक्र किया. उनके मुताबिक, एजेंसी ने चेन्नई में करीब 140 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की है.
इसके साथ ही उन्होंने पिछले महीने नागपट्टिनम (नागई) में हुई एक और कार्रवाई का भी हवाला दिया. स्टालिन का दावा है कि उसी DRI एजेंसी ने TVK पदाधिकारी 'मेथ' भूपालन से जुड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था और करीब 270 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त किए थे.
स्टालिन ने सवाल उठाया कि जब केंद्रीय एजेंसी लगातार इतनी बड़ी खेप पकड़ रही है, तो राज्य पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लग रही? क्या पुलिस ऐसे नेटवर्क तक पहुंच नहीं पा रही या फिर जानबूझकर आंखें मूंद रही है?
65 स्पेशल टास्क फोर्स पर भी उठाए सवाल
राज्य सरकार की ड्रग्स के खिलाफ बनाई गई स्पेशल 65 स्पेशल टास्क फोर्स भी स्टालिन के सवालों से अछूती नहीं रही. उन्होंने पूछा कि जब राज्य में लगातार नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है तो आखिर ये टीमें क्या कर रही हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु, जो कभी निवेशकों की पहली पसंद माना जाता था, अब ड्रग्स तस्करों के लिए पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य में लूटपाट, महिलाओं के खिलाफ अपराध और पुलिस हिरासत में मौतों का मुद्दा उठाकर कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा.
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'आखिर कब टूटेगी चुप्पी?'
स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए उन्हें इन मामलों पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने पुलिस महानिदेशक (DGP) के आंकड़ों के जरिए सरकार का बचाव करने पर भी सवाल उठाए. स्टालिन ने कहा कि सिर्फ केस दर्ज होने की बात कहने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती. सरकार को बताना चाहिए कि ड्रग्स तस्करों तक पहुंचने में राज्य की एजेंसियां नाकाम क्यों हो रही हैं.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि TVK के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर रील बनाने में लगे हैं और कथित तौर पर बांधों को भी अवैध तरीके से खोल रहे हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री विजय से जवाब नहीं ले पा रहा. तमिलनाडु की राजनीति में इस बयान ने नया मोर्चा खोल दिया है.