तमिलनाडु में ड्रग्स तस्करी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी TVK पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है.

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स्टालिन ने तमिलनाडु की तुलना GTA गेम की 'वाइस सिटी' से करते हुए कहा कि TVK के शासन में राज्य उसी दिशा में बढ़ रहा है. GTA यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वीडियो गेम की एक मशहूर सीरीज है, जिसमें अपराध की दुनिया दिखाई जाती है.

स्टालिन ने अपनी पोस्ट में चेन्नई में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की कार्रवाई का जिक्र किया. उनके मुताबिक, एजेंसी ने चेन्नई में करीब 140 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की है.

इसके साथ ही उन्होंने पिछले महीने नागपट्टिनम (नागई) में हुई एक और कार्रवाई का भी हवाला दिया. स्टालिन का दावा है कि उसी DRI एजेंसी ने TVK पदाधिकारी 'मेथ' भूपालन से जुड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था और करीब 270 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त किए थे.

TVK ஆட்சியில் Vice City ஆகும் தமிழ்நாடு! சென்னையில் 700 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஹெராயின் போதைப் பொருளை ஒன்றிய அரசின் வருவாய்ப் புலனாய்வுத் துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது. கடந்த மாதம் நாகையில், 270 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருளுடன் த.வெ.க. நிர்வாகியான 'மெத்' பூபாலனின் கடத்தல் சாம்ராஜ்யத்தைப் பிடித்த அதே DRI அமைப்புதான் இதனையும் பிடித்துள்ளது. நம் மாநிலத்தில் அவர்கள் மாதாமாதம் பிடிக்கிறார்கள். இதில் நமக்கு எழும் கேள்வி என்னவென்றால், தமிழ்நாட்டுக்குள் நடக்கும் இவ்வளவு பெரிய அளவிலான போதைப் பொருள் நடமாட்டங்களை மாநில அரசின் காவல்துறையால் ஏன் பிடிக்க முடியவில்லை? பிடிக்க முடியவில்லையா அல்லது கண்டும் காணாமல் இருக்கிறார்களா? முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரியாக இருந்த தமிழ்நாடு இப்போது மெத், ஹெராயின் கடத்தல்காரர்களின் favourite destination ஆகிவிட்டது. தொடரும் சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலைவு, த.வெ.க.வினரின் கட்டுக்கடங்காத பாலியல் அத்துமீறல்கள், மாபெரும் கொள்ளைச் சம்பவங்கள், குலைநடுங்க வைக்கும் லாக்கப் மரணங்கள் என TVK ஆட்சியில் தமிழ்நாடே Vice City ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. இவற்றில் இருந்தெல்லாம் திசைதிருப்ப நேற்று புள்ளிவிவரங்களை ஒப்பித்த காவல்துறைத் தலைவர் இந்த ஹெராயின் பறிமுதல் குறித்து என்ன சொல்லப் போகிறார்? எல்லவாற்றுக்கும் 'வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது' என்பதை மட்டுமே பதிலாகத் தரும் அவர், மாநில அரசின் அமைப்புகளால் ஏன் போதைக் கடத்தல்காரர்களைப் பிடிக்க முடியவில்லை என்பதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். போதைப் பொருள் கடத்தலைத் தடுக்க அமைக்கப்பட்ட 65 சிறப்பு அதிரடிப் படை என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறது? முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் உள்துறையில் இத்தனை பிரச்சினைகள் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இப்போதும் பேசவில்லை என்றால் எப்போதுதான் அவர் பேசுவார்? த.வெ.க. ஆட்சியில் அக்கட்சியின் ரீல்ஸ்மோகிகள் சட்டவிரோதமாக அணையைக் கூட திறக்கிறார்கள். ஆனால், முதலமைச்சர் விஜயின் வாயை யாராலும் திறக்க முடியவில்லையே! #TVKfails — M.K.Stalin (@mkstalin) November 19, 2026

स्टालिन ने सवाल उठाया कि जब केंद्रीय एजेंसी लगातार इतनी बड़ी खेप पकड़ रही है, तो राज्य पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लग रही? क्या पुलिस ऐसे नेटवर्क तक पहुंच नहीं पा रही या फिर जानबूझकर आंखें मूंद रही है?

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65 स्पेशल टास्क फोर्स पर भी उठाए सवाल

राज्य सरकार की ड्रग्स के खिलाफ बनाई गई स्पेशल 65 स्पेशल टास्क फोर्स भी स्टालिन के सवालों से अछूती नहीं रही. उन्होंने पूछा कि जब राज्य में लगातार नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है तो आखिर ये टीमें क्या कर रही हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु, जो कभी निवेशकों की पहली पसंद माना जाता था, अब ड्रग्स तस्करों के लिए पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य में लूटपाट, महिलाओं के खिलाफ अपराध और पुलिस हिरासत में मौतों का मुद्दा उठाकर कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा.

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'आखिर कब टूटेगी चुप्पी?'

स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए उन्हें इन मामलों पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने पुलिस महानिदेशक (DGP) के आंकड़ों के जरिए सरकार का बचाव करने पर भी सवाल उठाए. स्टालिन ने कहा कि सिर्फ केस दर्ज होने की बात कहने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती. सरकार को बताना चाहिए कि ड्रग्स तस्करों तक पहुंचने में राज्य की एजेंसियां नाकाम क्यों हो रही हैं.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि TVK के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर रील बनाने में लगे हैं और कथित तौर पर बांधों को भी अवैध तरीके से खोल रहे हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री विजय से जवाब नहीं ले पा रहा. तमिलनाडु की राजनीति में इस बयान ने नया मोर्चा खोल दिया है.

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