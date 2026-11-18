डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम का कोई औपचारिक न्योता नहीं मिला था. उनके कार्यालय से सिर्फ फोन पर संपर्क किया गया था.

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स्टालिन ने उन अटकलों को भी खारिज किया, जिनमें उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को राजनीतिक दूरी से जोड़कर देखा जा रहा था.

'फोन पर संपर्क किया गया था'

बुधवार को मीडिया से बातचीत में स्टालिन ने कहा कि मुझे बुक लॉन्च का न्योता नहीं आया था. उन्होंने मेरे सहायक से फोन पर संपर्क किया था. इसी आधार पर मैंने अपनी शुभकामनाएं दीं और उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी. उन्होंने साफ किया कि कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सोनिया गांधी को शुभकामनाएं नहीं दीं.

VIDEO | Chennai: “My secretary received the call, and I sent a letter wishing Congress leader Sonia Gandhi on the launch of her memoir,” says DMK chief MK Stalin, responding to the controversy over his absence from the book launch in Delhi despite being invited. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026

दरअसल, सोमवार को दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन का कार्यक्रम हुआ था. इसमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय समेत INDIA गठबंधन के कई नेता शामिल हुए थे. स्टालिन की गैरमौजूदगी के बाद इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

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सोनिया गांधी के कार्यक्रम पर सफाई देने के साथ ही स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर भी निशाना साधा. उन्होंने कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए.

स्टालिन लंबे समय से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने विजय की हालिया दिल्ली यात्रा का भी जिक्र किया. इस दौरान विजय की कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी. स्टालिन ने कहा कि, इस मुलाकात में मेकेदातु बांध का मुद्दा नहीं उठाया गया.

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'अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो उन्हें जानकारी नहीं'

जब स्टालिन से कावेरी जल विवाद पर राज्य सरकार को लिखे उनके पत्रों का जवाब नहीं मिलने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आपको उनसे जाकर पूछना चाहिए. अगर वह इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है.

स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय की दिल्ली यात्रा को भी बेअसर बताया. उन्होंने कहा कि इस बारे में उनसे सवाल करने के बजाय मुख्यमंत्री से ही पूछा जाना चाहिए.



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