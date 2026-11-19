झारखंड सरकार इबोला वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर है. राज्य में अब तक इबोला के किसी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और RIMS, सभी मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए.

और पढ़ें

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी अस्पताल किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें. संदिग्ध मरीज की पहचान होते ही उसकी रिपोर्टिंग, जांच, आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था की जाए. अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, पर्याप्त PPE किट और जरूरी चिकित्सा संसाधन उपलब्ध रखने के साथ डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से बचाव की ट्रेनिंग देने को कहा गया है. संदिग्ध मरीजों के सैंपल सुरक्षित तरीके से रेफरेंस लैब भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: इबोला से जूझ रहे कांगो में ISIS आंतिकयों का हमला, अस्पताल छोड़ भागे 180 मरीज

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और जरूरी स्क्रीनिंग की व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है. सभी 24 जिलों में 24 घंटे निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. रांची के RIMS में 12 नवंबर को इबोला से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी हुई थी.

Advertisement

क्या है इबोला और कैसे फैलता है?

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, इबोला एक गंभीर संक्रामक बीमारी है. संक्रमण के 2 से 21 दिनों के भीतर तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और थकान जैसे लक्षण दिख सकते हैं. गंभीर मामलों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और शरीर के अलग-अलग हिस्सों से खून भी निकल सकता है.

यह संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खून और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है. दूषित वस्तुओं के संपर्क से भी संक्रमण का खतरा रहता है. यह सामान्य सर्दी-जुकाम की तरह हवा से नहीं फैलता.

यह भी पढ़ें: कांगो में इबोला आउट ऑफ कंट्रोल, देश भर में अब तक 8,067 मामले, स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से बिगड़े हालात

इरफान अंसारी ने लोगों से घबराने और अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि संदिग्ध लक्षण दिखने पर खुद इलाज करने के बजाय तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें. उन्होंने साफ किया कि जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

---- समाप्त ----