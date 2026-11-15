दिल्ली के पहाड़गंज में होटल के कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हादसा, ढहा बिल्डिंग का हिस्सा, 8 घायल

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रविवार को एक बिल्डिंग का हिस्सा आंशिक रूप से गिरने से 8 लोग घायल हो गए, जानकारी के मुताबिक यहां होटल का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था.

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हादसे के वक्त दूसरी मंजिल की छत का स्लैब यानी लेंटर डाला जा रहा था, तभी बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया. शुरुआती इंस्पेक्शन के दौरान सपोर्टिंग कॉलम गीले पाए गए और बिल्डिंग झुकी हुई नजर आई.

इस बीच, घायलों की पहचान 37 साल के शेख सद्दाम, 20 साल के शेख राजा, 50 साल के मोहम्मद सुहैल, 40 साल के संजुद खान, 28 साल के गौतम यादव, 36 साल के वरुण यादव, 36 साल के राजा और 40 साल के मंटसू के रूप में हुई है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुछ घायलों को फ्रैक्चर हुए हैं, जबकि कुछ को मामूली चोटें आई हैं और सभी का डिटेल्ड मेडिकल ऑब्जर्वेशन जारी है.

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू की. दिल्ली पुलिस ने बताया कि रविवार को पहाड़गंज के कशेरूवालान इलाके में एक निर्माणाधीन होटल बिल्डिंग का हिस्सा आंशिक रूप से गिरने से 8 लोग घायल हो गए. मामले में आगे की जांच जारी है.

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