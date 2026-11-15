Pushkar Mela 2026: नवंबर में घूम आएं राजस्थान का मशहूर पुष्कर मेला, राजस्थान का रंंग, ऊंटों के करतब से बॉलीवुड नाइट तक, जानें क्या-क्या होगा खास

Pushkar Mela 2026: नवंबर में अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप राजस्थान के पुष्कर जा सकते हैं. यहां आप पुष्कर मेले का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अगर आपको भी ऊंटों और घोड़ों के अनोखे करतब देखना पसंद है और आप कुछ दिन शहर की भागदौड़ से दूर बिताना चाहते हैं, तो आपको यह जगह बहुत पसंद आएगी.

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अजमेर जिले का पुष्कर इन दिनों अपने मशहूर अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए तैयार है. यहां आपको सजे-धजे ऊंट, शानदार घोड़े, रंग-बिरंगी राजस्थानी पगड़ियां, लोक संगीत और रेगिस्तान के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे. खास बात यह है कि यह मेला सिर्फ पशुओं की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान की परंपराओं, खानपान और लोक संस्कृति को करीब से जानने का भी मौका देता है.

17 से 24 नवंबर तक चलेगा मुख्य मेला

पुष्कर मेले की एक्टिविटी नवंबर के शुरुआती दिनों से शुरू हो जाती हैं, लेकिन साल 2026 में पर्यटन विभाग का मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा. मेले की शुरुआत 17 नवंबर को सुबह 10 बजे मेला मैदान में पूजा, ध्वजारोहण और नगाड़ा वादन के साथ होगी. सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पुष्कर मेले को देखने आते हैं.

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सजे-धजे ऊंट और घोड़ों के दिखेंगे अनोखे करतब

पुष्कर मेले की सबसे बड़ी खासियत यहां आने वाले ऊंट और घोड़े हैं. इनके मालिक इन्हें खास अंदाज में सजाते हैं. ऊंटों पर रंगीन कपड़े, गहने, घंटियां और पारंपरिक सजावट देखने को मिलती है. मेले में ऊंट श्रृंगार और ऊंट डांस प्रतियोगिता भी आयोजित होगी.

वहीं घोड़ों की खूबसूरत नस्लें और घोड़ों के डांस की भी प्रतियोगिता लोगों को देखने में बहुत मजा आता है. अगर आपको पशुओं और ग्रामीण जीवन की तस्वीरें लेना पसंद है, तो यह जगह आपके लिए खास हो सकती है.

लोक संगीत, पगड़ी और राजस्थानी खेलों का मजा

18 नवंबर को ऊंट श्रृंगार और डांस प्रतियोगिता के साथ गिल्ली-डंडा, सतोलिया और लंगड़ी टांग जैसे पारंपरिक खेल होंगे. 19 नवंबर को घोड़ों के डांस और कबड्डी के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे.

21 नवंबर को विदेशी पर्यटकों के लिए पगड़ी बांधने, तिलक और मूंछ प्रतियोगिताएं होंगी. वहीं 22 नवंबर को महिलाओं के लिए मटका दौड़ और म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं.

लोक कलाकारों और बॉलीवुड संगीत की शाम

अगर आपको राजस्थानी फोक सॉन्ग पसंद है, तो पुष्कर मेले की शामें भी खास रहने वाली हैं. यहां स्थानीय और राजस्थानी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. 20 नवंबर से शिल्पग्राम में फूड एंड क्राफ्ट महोत्सव भी शुरू होगा, जहां खाने-पीने की चीजों के साथ पारंपरिक हस्तशिल्प देखने और खरीदने का मौका मिलेगा.

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21 नवंबर को लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. 22 नवंबर को बॉलीवुड गायक अमित मिश्रा की प्रस्तुति और 23 नवंबर को स्वरूप खान की बॉलीवुड नाइट मेले के संगीत कार्यक्रमों को खास बनाएगी.

पुष्कर सरोवर की महाआरती देखना न भूलें

पुष्कर की घाटों की खूबसूरत इस जगह लोगों को अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से मेले के दौरान शाम को पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान और महाआरती का आयोजन होगा. इस दौरान जलते दीपों, घंटियों और भजन के बीच यहां का माहौल बेहद खास हो जाता है. 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरोवर में पवित्र स्नान के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे.

मेले के साथ इन जगहों पर भी घूम आएं

अगर आप पुष्कर घूमने जा रहे हैं, तो मेले के अलावा आसपास की कुछ जगहों को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां स्थित ब्रह्मा मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है. इसके अलावा सावित्री मंदिर तक रोपवे या पैदल रास्ते से पहुंचकर पुष्कर शहर और अरावली पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है. पुष्कर की रंगीन गलियों और स्थानीय बाजारों में घूमकर राजस्थानी कपड़े, हस्तशिल्प, चांदी के आभूषण और पारंपरिक सामान भी खरीद सकते हैं.

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कैसे पहुंचें पुष्कर?

पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है. यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन अजमेर है. अजमेर से पुष्कर की दूरी करीब 15 किलोमीटर है. रेलवे स्टेशन से टैक्सी और बस के जरिए पुष्कर पहुंच सकते हैं. सड़क मार्ग से भी अजमेर, जयपुर और आसपास के शहरों से यहां आने की सुविधा है.

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