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'नक्सली बच्चों को उठा ले जाते थे, पिछली सरकारें चुप रहती थीं', PM मोदी ने साधा निशाना

PM ने जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में नक्सल हिंसा को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने आदिवासी समुदायों से वोट देने का अधिकार तक छीन लिया था, लेकिन पहले की सरकारें चुप रहीं. पीएम ने दावा किया कि नक्सल हिंसा कम होने के बाद आदिवासी इलाकों में सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के हालात बेहतर हुए हैं.

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बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर गढ़चिरौली में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (Photo-PTI)
बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर गढ़चिरौली में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (Photo-PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सल हिंसा को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी समुदायों से वोट देने का अधिकार तक छीन लिया गया था. इसके बावजूद पहले की सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं. 

पीएम मोदी ने यह बात रविवार को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने के दौरान कही. यह कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित किया गया था.

'बच्चों को उठा ले जाते थे नक्सली'

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पीएम मोदी ने कहा कि पहले माओवादी आदिवासी बच्चों को जबरन उठा ले जाते थे. आदिवासी युवतियों का अपहरण किया जाता था. उस समय की सरकारें इस पर चुप रहीं. उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने आदिवासियों को वोट देने के अधिकार से भी वंचित रखा.

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अब हालात बदल रहे हैं. नक्सल हिंसा कम होने से आदिवासी इलाकों में सुरक्षा का माहौल बना है. उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाएं अब सरकार को आशीर्वाद दे रही हैं. हिंसा से प्रभावित रहे बच्चों को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

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पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 से 13 साल में करीब 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने इसे आजादी के बाद भारत की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया. प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सरकार की योजनाओं के साथ नागरिकों और समाज के सामूहिक प्रयासों की भी भूमिका रही है.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया है. इन योजनाओं से उन आदिवासी इलाकों में विकास को गति मिलेगी, जहां अब तक बुनियादी सुविधाओं की कमी रही है.

घर, बिजली और इलाज का किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीब परिवारों को चार करोड़ से ज्यादा पक्के घर दिए हैं. आजादी के बाद से बिजली का इंतजार कर रहे 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है. आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि देशभर में 1.75 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं. इससे दूर-दराज के आदिवासी इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं. मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के कर्ज देकर गरीब परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की कोशिश की गई है.

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पीएम मोदी ने बताया कि 100 से ज्यादा आकांक्षी जिलों और 500 से ज्यादा आकांक्षी ब्लॉकों में विकास अभियान चलाए गए हैं. इनमें बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी वाले इलाके भी शामिल हैं. उन्होंने पीएम धन-धान्य कृषि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत खेती के मामले में पिछड़े 100 जिलों पर ध्यान दिया जाएगा.

बिरसा मुंडा समेत कई आदिवासी नायकों को किया याद

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आजादी की लड़ाई में आदिवासी समुदायों के योगदान को भी याद किया. उन्होंने तिरथ सिंह, सिधो-कान्हो, गोविंद गुरु, रानी गैदिन्ल्यू, टंट्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी दुर्गावती जैसे नायकों का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत 2021 में हुई थी. पिछले साल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर देशभर में दो लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. इस बार भी अलग-अलग राज्यों में आदिवासी विकास से जुड़ी 170 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 70 से ज्यादा परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई.

पीएम के मुताबिक, इन परियोजनाओं की कुल कीमत करीब 30 हजार करोड़ रुपये है. इनमें शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र, आदिवासी उत्पादों के लिए मार्केटिंग सेंटर और गांवों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.

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प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि आदिवासी समुदाय से आने वाली एक महिला देश का नेतृत्व कर रही हैं. पीएम ने लोगों से बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेने और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की.
 

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