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व्हीलचेयर पर नजर आए जावेद अख्तर, पत्नी शबाना संग दिए पोज, VIDEO

बॉलीवुड के दिग्गज राइटर जावेद अख्तर और शबाना आजमी को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस दौरान उनकी पत्नी शबाना भी साथ थीं.

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व्हीलचेयर पर जावेद अख्तर (Photo: Instagram/instantbollywood)
व्हीलचेयर पर जावेद अख्तर (Photo: Instagram/instantbollywood)

रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर मशहूर पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए. इस दौरान फोटोग्राफरों ने उन्हें उनकी पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी के साथ कैमरे में कैद कर लिया.

हालांकि, जब कैमरामैन ने जावेद अख्तर से खड़े होकर पोज देने का अनुरोध किया, तो उन्होंने बात मान ली और शबाना आजमी के साथ कैमरे की ओर देखकर पोज दिया.

जावेद अख्तर और शबाना आजमी की स्टोरी
सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वालीं शबाना आज़मी, अक्सर अपने लेखक पति के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करती रहती हैं. अक्टूबर में, दिग्गज एक्ट्रेस ने जावेद अख्तर के मुश्किल दिनों को याद किया और बताया कि इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने से पहले उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शबाना ने बताया कि उनके जीवन में ऐसे दिन भी आए जब उनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी और खाने के लिए भी मुश्किल से ही कुछ मिल पाता था.

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शबाना ने शेयर की एक भावुक पुरानी याद
अपने आधिकारिक हैंडल पर जावेद अख्तर की एक पुरानी (थ्रोबैक) तस्वीर शेयर करते हुए शबाना आजमी ने लिखा, '4 अक्टूबर 1964. एक नौजवान लड़का बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पहुंचा, जिसकी जेब में सिर्फ 27 नए पैसे थे, लेकिन आंखों में बड़े-बड़े सपने थे. जिंदगी ने उसे कई कड़े झटके दिए. वह फुटपाथों पर, रेलवे स्टेशनों पर और कई स्टूडियो के परिसर में सोया. एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगातार 3 दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिला और उसके शरीर पर जो कपड़े थे, वे भी फटकर चिथड़े हो चुके थे.'

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'निराशा के उस मोड़ पर, जब वह हार मान सकता था, उसने खुद से कहा- 'मैं यूं ही मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था. ये दिन जरूर बदलेंगे'... और सच में, दिन बदले भी. 4 अक्टूबर 1964: एक 19 साल का लड़का, जिसके पास लगभग कुछ भी नहीं था. 4 अक्टूबर 2026, कई दशकों बाद: एक ऐसा जीवन जिसने भारत को कुछ सबसे यादगार शब्द दिए हैं. यह जावेद अख्तर की कहानी है. कुछ सफर लगभग शून्य से शुरू होते हैं. बस एक सपने के सहारे. अगर वह ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कभी हार न मानें,' उन्होंने आगे कहा.

बता दें कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी की शादी 9 दिसंबर 1984 को हुई थी और अगले महीने वे अपनी शादी के 42 साल पूरे कर लेंगे.

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