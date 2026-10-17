scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सही मतदाताओं का वोट छीन रहा SIR', DMK ने की CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

DMK ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पार्टी का आरोप है कि SIR के जरिए सही मतदाताओं को वोट देने से वंचित किया जा रहा है.

Advertisement
X
DMK ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है (Photo-ANI)
DMK ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है (Photo-ANI)

DMK ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है. पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के जरिए सही मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. पार्टी ने इस मामले में ज्ञानेश कुमार की भूमिका की जांच कराने की मांग भी उठाई है.

DMK ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए. इसके साथ ही DMK ने SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी समर्थन किया है. पार्टी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक बहस तेज है. विपक्षी दल चुनाव आयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.

इसी बीच DMK के सासंद अंदिमुथु राजा ने SIR को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में सत्ता में है या सरकार में उसकी भागीदारी है. ऐसे में पार्टी को साफ करना चाहिए कि इन राज्यों में SIR के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई है या नहीं.

सम्बंधित ख़बरें

Prakash Raj, Actor And Social Activist
नेपाल-बांग्लादेश नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से होगा रिजीम चेंज: प्रकाश राज
Ddelhi protests, detentions and political face-off over flag march
कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनकारी Vs कारोबारी... दिपके के तिरंगा मार्च में क्या-क्या हुआ
Kejriwal Reacts to Tiranga March
'...तो क्या PAK में तिरंगा लहराएंगे?', पुलिस एक्शन पर केजरीवाल ने उठाए सवाल
Anti CJP Protest
'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिले', CJP के खिलाफ सड़क पर व्यापारी
Delhi CJP Tricolour March NSUI
Delhi में NSUI का पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन

यह भी पढ़ें: 'आप दोमुंहे हैं', INDIA ब्लॉक के मार्च के बीच DMK ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

Advertisement

बयान में कहा गया कि CJP का रुख चुनाव आयोग और SIR की प्रक्रिया के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस का रुख अलग-अलग राज्यों में अलग दिखाई देता है. इसे दोहरा मापदंड बताते हुए DMK ने सवाल किया कि कांग्रेस इन तीनों राज्यों को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए है.

DMK की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध रूप से लोगों के आने का मुद्दा अलग है, इसलिए वहां की आबादी की संख्या और हालात की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती. 

SIR पर सियासी टकराव बढ़ा

DMK के प्रस्ताव और छात्र प्रदर्शनों के समर्थन से साफ है कि SIR अब सिर्फ मतदाता सूची में बदलाव का मुद्दा नहीं रह गया है. यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता, वोट देने के अधिकार और राजनीतिक दलों के रुख को लेकर बड़े विवाद का रूप ले चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत-वेस्टइंडीज निर्णायक टी20 से पहले वैभव सूर्यवंशी की स्टोरी ने बढ़ाई चर्चा |
    Meghalaya Whistling Village: भारत का अनोखा गांव, जहां लोग नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं एक-दूसरे को |
    अभिजीत दिपके की आज कोर्ट में पेशी, लीगल टीम मंदिर मार्ग थाने पहुंची |
    'सही मतदाताओं का वोट छीन रहा SIR', DMK ने की CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग |
    मेरठ के 'सांप कांड' के दोषियों का भी मुस्कान-साहिल जैसा अंजाम, देखें वारदात |
    पुलिस की चेकिंग देख बाइक भगाई, पत्नी सड़क पर गिरी... पति ने पलटकर भी नहीं देखा, Video |
    केरल में नए वक्फ बोर्ड का गठन, कांग्रेस की अगुवाई में UDF का बड़ा फैसला |
    लालकृष्ण आडवाणी ICU में भर्ती, अपोलो अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन |
    साईं कृष्ण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI करेगी जांच; जगन बोले- नायडू सरकार पर हमला |
    Vastu Tips: घर की पुताई में कभी न चुनें ये 4 रंग, घेर लेगी गरीबी!
    Advertisement