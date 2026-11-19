तमिलनाडु के तिरुवरूर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां के तिरुथुराईपूंडी में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर पर तीन साल के छात्र को रस्सी से बांधने और बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

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पीड़ित बच्चे का नाम सर्विन है और उसकी उम्र महज तीन साल है. वो 'साई राम मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल' में प्री-केजी का स्टूडेंट है. उसके माता-पिता गोपीनाथ और महिमा हैं.

मंगलवार (17 नवंबर 2026) को सर्विन जब स्कूल से घर लौटा, तो उसके माता-पिता ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे. पूछने पर मासूम बच्चे ने बताया कि स्कूल की टीचर और एक महिला सहायक ने उसे मारा है.

सीसीटीव फुटेज देख हैरान रह गए पेरेंट्स

बच्चे के साथ शारीरिक प्रताड़ना की आशंका जताते हुए माता-पिता तुरंत स्कूल पहुंचे और प्रबंधन से सफाई मांगी. जब बच्चे के पिता गोपीनाथ ने क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज देखा, तो वो हैरान रह गए. फुटेज में दिखा कि टीचर ने सर्विन के हाथों को नायलॉन की रस्सी से बांधा हुआ था.

रिपोर्ट के मुताबिक, फुटेज में ये भी नजर आया कि महिला सहायक स्कूल के भीतर बच्चे को एक स्क्रीन के सहारे नीचे दबा रही है. गोपीनाथ ने अपने मोबाइल फोन में इस सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड किया और तिरुथुराईपूंडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने अपने बेटे के साथ मारपीट करने वालों और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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टीचर और स्कूल सहायक के खिलाफ जांच शुरू

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने टीचर भाग्यलक्ष्मी और तिरुथुराईपूंडी के अन्ना नगर निवासी स्कूल सहायक सेल्वी के खिलाफ जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है.

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